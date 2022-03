El cambio de sistema reactiva al Granada CF

Diez partidos después el Granada CF vuelve a ganar. Rubén Torrecilla consiguió dar con la tecla adecuada al cambiar su sistema de cabecera, el 1-5-3-2, para dar paso a un 1-4-4-2 con el que sí carburó el equipo. El técnico extremeño se vio obligado a varias modificaciones debido al resultado y logró remontar a un Deportivo Alavés que queda muy tocado. Los dos primeros goles llegaron tras jugadas a balón parado y el tercero y definitivo, en una contra protagonizada por dos jugadores que entraron desde el banquillo: Machís y Luis Suárez.

Hombre por hombre

No sacudió demasiado el once Rubén Torrecilla respecto a la alineación que cayó ante el Elche a excepción de dos cambios que no alteraron su sistema de cabecera, el inamovible 1-5-3-2 que tan buen resultado dio en el filial. Sergio Escudero sustituyó al sancionado Raúl Torrente como improvisado central zurdo y Jorge Molina a Luis Suárez en una dupla atacante que compartió con Uzuni.

Sala de máquinas

Es vital para el correcto funcionamiento del dibujo un entendimiento supino por parte de los jugadores que forman en la medular. El preparador extremeño del Granada CF decidió fijar a Petrovic como pivote defensivo para otorgar relativa libertad a los dos interiores, que en este caso fueron Milla y Collado. Precisamente estos últimos protagonizaron la primera y más clara oportunidad nazarí en el primer periodo. Collado, actuando con total libertad y partiendo desde la derecha, movió el balón hacia el centro para filtrar un preciso pase en profundidad que recibió Milla desde segunda línea y que mandó fuera con una desviada vaselina.

Avanzando líneas

A la hora de construir desde atrás la escuadra rojiblanca dejó una primera línea de tres en la que sus centrales trataron de hacer amplio el campo y una segunda línea con Petrovic, Luis Milla y los carrileros en la misma altura. Siempre que se optó por un juego más directo, Jorge Molina retrasó su posición para intentar buscar una segunda jugada al peinar hacia atrás y que Myrto Uzuni, más rápido, intentase hacer daño a la espalda de la defensa babazorra. No obstante, y a pesar del buen hacer en la presión tras pérdida en el primer tiempo, faltó lucidez después de recuperar para poder lanzar a los delanteros hacia la portería de Pacheco.

Frágiles

Uno de los aspectos que han llevado a los nazaríes a ocupar tal complicada empresa en LaLiga es su debilidad defensiva, circunstancia que se hace aún más notable en el balón parado. Precisamente de esta manera, y gracias a una genial acción ensayada en la que Álex Collado puso un medido centro para que volease Escudero, el Granada CF se colocó 0-1 en Mendizorroza. La alegría duró poco: apenas seis minutos después el electrónico marcaba un 2-1 para los locales. Escalante hizo sangre en la fragilidad rojiblanca en el área en un saque de esquina y Vallejo hizo lo propio tras un centro lateral catastróficamente defendido.

Modificación

La desventaja en un partido a vida o muerte obligó a Torrecilla a romper su apreciada defensa de cinco y pasar a un 1-4-4-2 que reactivó al equipo. Escudero se movió al lateral zurdo, Puertas y Soro se encargaron de atacar desde los costados y Suárez y Machís formaron una vertiginosa pareja de delanteros. Una vez aquí, el extremo almeriense empató en una polémica acción que volvió a llegar en balón parado (después de un rechace en un córner) y, a falta de cinco minutos para la finalización del choque, Luis Suárez mandó a ‘la jaula’ una pelota que llegó al colombiano gracias a un preciso pase en profundidad con la izquierda de Darwin Machís.

Entereza

Con el tesoro que suponía el 2-3 en el feudo vitoriano y a falta de poco más de diez minutos, el Granada CF sólo tenía que aguantar el marcador. La entrada del casi inédito esta temporada Eteki dio algo de empaque a los de Torrecilla, que juntaron líneas y se refugiaron en bloque bajo para pasar sin prácticamente apuros un tramo final que dio algo más que tres puntos a los rojiblancos.