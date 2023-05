Ascenso del Granada a Primera: campeones desde que Paco López está al mando

Nadie dijo que fuera fácil. La Segunda división es un pozo de equipos y de entrenadores. Y si no, que se lo cuenten a Aitor Karanka.

El técnico vasco ya sabía que estaba viviendo sus horas más complicadas como entrenador del Granada CF. La continuidad del técnico rojiblanco al frente del banquillo de Los Cármenes pendía de un hilo, después de que la derrota ante el Real Oviedo (1-0) en el Carlos Tartiere le puso en el punto de mira.

A pesar de que los nazaríes estuvieron en superioridad numérica desde el minuto 39, no dieron con la tecla para buscar las cosquillas al conjunto carbayón. La expulsión del defensor mexicano Aceves por un agarrón a Callejón cuando el motrileño se quedaba solo, propició las críticas de Álvaro Cervera en rueda de prensa. La derrota frente al Real Oviedo dejó al Granada en octava posición, a tres unidades del Cartagena que era sexto en zona de 'play off'; a cinco de la UD Las Palmas, segundo y que ocupaba por aquel entonces plazas de ascenso directo; y a ocho del líder Deportivo Alavés.

Karanka fue el sexto entrenador que engullía el hoyo de Segunda. Los otros fueron Carcedo, Pablo Guede, Mehdi Nafti, Javier Baraja y Jon Pérez Bolo -recién cesado del Oviedo-. Antes de que el técnico vasco marchase rumbo a Israel, dejó unas palabras en vías internas: “Estoy seguro de que el equipo va a ascender directo”, una visión que el tiempo le acabó dando razón.

Javi Gracia, José Brodalás… Muchos postulaban como ocupantes de la flota rojiblanca. Finalmente, Nico Rodríguez se decantó por el valenciano Paco López, que estaba sin equipo después de estar casi un año en paro.

El técnico valenciano no era de lo más experimentado del mercado en Segunda división, pero la dirección deportiva lo consideró el elegido para llevar al equipo a Primera división. Sí tuvo una leve y corta etapa en la categoría de plata; fue con el FC Cartagena hace ya una década en un nefasto verano para el de Silla, que acabó con su destitución en el mes de septiembre.

Inicios

Paco López, el reemplazo del citado Karanka, también eludió en más de una ocasión a la capacidad de los jugadores que tiene a sus órdenes y al potencial del plantel, incluso cuando se le preguntó por posibles fichajes invernales en la época de enero.

Él no se quejó de que falten unos u otros y tampoco lo hizo cuando hubo cierta incertidumbre en el fichaje de un delantero. Mientras, sí que demostró que contaba con todos, que no le sobra nadie, y lo hizo con hechos en los dos primeros partidos que dirigió.

Se estrenó en la Copa del Rey ante el Yeclano, con triunfo por 2-3, y debutó en el Nuevo Los Cármenes y en LaLiga SmartBank frente al Albacete con otra victoria, esta vez por 4-0.Y en los dos encuentros llegó a utilizar a un total de veinte jugadores, algo que no es fácil de ver y más teniendo en cuenta que para ambas citas presentaba numerosas bajas, lo que dificulta aún más extender el abanico de futbolistas con minutos.

Es decir, que si futbolistas como Rochina, Sergio Ruiz, Bodiger o Petrovic hubieran estado disponibles, seguramente la cifra de futbolistas del Granada ya con minutos con Paco López hubiera superado la veintena. Finalmente, usó a todos y no dejó a nadie en el tintero, ya que Torrente tuvo minutos antes de lesionarse de nuevo de la rodilla.

Sí se quejó de una cosa: “el tener 27 jugadores en la plantilla”. No lo escondió el valenciano, y es que no debe ser nada fácil gestionar una plantilla tan larga en Segunda división con la competencia que existe. Sin embargo, ya se ha visto lo importante de tener enchufados a todos los jugadores, pues salir desde el banquillo -como ha hecho Bryan Zaragoza en tantas ocasiones- te puede desatascar un partido en algún momento dado.

Continuidad en casa

La última temporada que el Granada CF compitió en Segunda División terminó con el éxito del ascenso de la mano de Diego Martínez. Se consiguió con un equipo que redujo considerablemente su presupuesto con respecto al curso anterior pero que logró un hito que dio paso a una etapa repleta de alegrías.

Como no podía ser menos, es inevitable comparar aquella campaña 2018-2019 con la actual por ser el precedente aunque los recursos no son, ni mucho menos, los mismos. Pero, poco a poco, los rojiblancos están igualando los registros de aquel equipo del que tan sólo sobreviven Quini, Víctor Díaz, Carlos Neva, que únicamente jugó un partido, y Antonio Puertas.

El Granada de Diego Martínez fue el mejor visitante y el de Paco López lo es como local. La trayectoria de ambos equipos fue muy diferente sobre todo por la regularidad mostrada por el plantel entrenado por Diego Martínez, cuyo peor mes fue el de noviembre con cinco puntos de doce posibles. El equilibrio mostrado tanto en casa como a domicilio en aquel curso otorgó el ascenso directo. Y es que los rojiblancos fueron el quinto mejor equipo cuando actuaban ante su público y el mejor visitante.

Todo lo contrario, hasta el momento, que este año. La impresionante racha como local, pues no ha perdido y tan sólo ha encajado cuatro goles en todos los partidos, contrasta con su rendimiento como visitante, el decimocuarto hasta el momento con 20 puntos. Sin embargo, ha sido ese cambio de dinámica lejos de Los Cármenes lo que ha llevado al Granada CF a regresar a puestos de ascenso directo, algo que no lograba desde la cuarta jornada.

Mejor equipo desde su llegada

A pesar de que el Granada atravesó en abril su peor racha desde que lo dirige Paco López, con una sola victoria en las cinco últimas jornadas, los rojiblancos fueron el mejor equipo de toda la Segunda división desde que el valenciano lo dirige.

Defensa del honor

Las polémicas arbitrales están en el día a día del fútbol, pero llega un cierto punto en que levanta ciertas sospechas sobre el arbitraje que está sufriendo el Granada esta temporada.Pero aún así, Paco López no es de hablar mucho de los árbitros en cierta medida. Lo que sí está sucediendo es que cada vez más sus rivales hablan del conjunto rojiblanco.

"No sé por qué motivo muchos rivales se acuerdan de nosotros en las ruedas de prensa y no hablan del resto de equipos (en alusión a unas palabras de Luis García Plaza). Yo me preocupo de sacarle el mayor rendimiento a mi equipo y no me preocupo por los demás", dejaba este recado el técnico antes de visitar Miranda de Ebro.

Y es que desde la llegada del técnico valenciano, la dinámica del equipo ha cambiado y el criterio en algunos aspectos también. No acusa de mano negra, pero sí de que "tengo la sensación de que, cuando el Granada CF se ha puesto arriba en la tabla, molesta". A su vez ha dicho que "no me puedo callar con estas cosas, tenemos que dar la cara por nosotros y la afición", en referencia a sus palabras el día del Alavés.

Último tramo

Cuando más lo necesitó, Paco López supo enchufar a toda la plantilla, incluyendo a aquellos jugadores que no tuvieron tantos minutos a principio de temporada. Alberto Soro, Jonathan Silva o Antonio Puertas han terminado siendo jugadores de la partida. Alberto Perea, que tanto ha desesperado a la afición granadinista, fue el único que en los últimos partidos apenas ha tenido protagonismo sobre el verde.