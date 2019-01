Bernardo Cruz: “Estoy asombrado”

Con mucha madurez pese a sus 25 años se presentó Bernardo Cruz como nuevo jugador del Granada CF. Un futbolista que en sus primeros días se encuentra encantado “por el recibimiento que me están dando que es magnífico”. El central cordobés se mostró muy satisfecho por su fichaje por la entidad rojiblanca, de la que dijo que “ya conocía la historia de este club pero el cariño con el que me están tratando hace que mi acogida sea fantástica”.

Personalidad

Bernardo, al que el gerente deportivo del club Fran Sánchez definió como “un futbolista con mucha personalidad, carácter, carisma y liderazgo”, es consciente del equipo al que llega, líder de LaLiga 1|2|3 que cuenta con dos centrales como Martínez y Germán que están a un gran nivel. En ese sentido, el ex del Lugo manifestó que “he seguido mucho al Granada CF. Tanto Martínez como Germán están a un nivel fantástico, mostrando una solidez, una confianza y un empaque que se nota mucho en el equipo. No es casualidad que hayan dejado once veces la portería a cero en una categoría tan difícil como la Segunda División”.

Difícil mejorar

Es por ello por lo que ve muy difícil mejorar las prestaciones defensivas. “Podría decir que una vía de mejora sería ser valientes e intentar defender más arriba, pero es que el Granada CF lo está haciendo” apuntó, aunque reconoció que “todos podemos mejorar y tenemos que ser críticos y exigentes con nosotros mismos pero a nivel defensivo los números están ahí y es difícil mejorarlos, aunque se intentará”.

Lo que el espigado defensor tiene claro es que “sé adónde vengo y para mí es un paso adelante importante en mi carrera deportiva, que afronto con mucha profesionalidad”, por lo que espera “aprovechar la oportunidad que me han dado”. Pese a que jugó el último partido como titular en el Lugo antes de estampar su firma con los rojiblancos, no dudó en señalar que “mi situación deportiva no era la mejor. A todos nos gusta jugar y disponer de minutos pero no ha podido ser así. Había otros compañeros que lo estaban haciendo muy bien y por dinámica de equipo y juego me tocó esperar mi momento”. De ahí que con el parón navideño se planteara una salida porque “sabía que si todo seguía así, se abriría una oportunidad de tener opciones de salir, competir y seguir creciendo que era mi principal objetivo”.

Adaptación

El que fuera futbolista del Córdoba y el filial del Sevilla Atlético cree que tendrá un periodo de adaptación más rápido pues conoce hasta seis jugadores tanto de la primera plantilla como del Recreativo, al haber sido compañeros de ellos a lo largo de su carrera. Pero ha sido el trato del personal del club desde el primer momento “que me han dado su cariño tratando de ser uno más”, lo que hizo que declarara que “me he quedado asombrado”. De ahí que apuntara que “espero devolverlo con trabajo”.

El jugador ha firmado por los rojiblancos hasta final de campaña y dos temporadas más

Por último, avanzó que ya “felicité a Germán por su renovación”. Del gaditano señaló que “hizo un gran año en Tenerife, donde destacó y me parece, al igual que Martínez, un gran central para esta categoría. Su trayectoria lo dice todo” Dos compañeros que no le pondrán fácil su acceso a la titularidad y de hecho resaltó que “es un puesto en el que hay buen nivel pero cuando hay competitividad y es sana, eso nos hace mejor a todos”.

Una prioridad

Al acto de presentación acudió Pepe Macanás, consejero de la entidad así como Fran Sánchez, que dijo de Bernardo que “ya en el mercado de verano tratamos de incorporarlo pero no pudo ser. Desde que tuvimos conocimiento de que podíamos firmarlo no nos lo pensamos porque había sido una de nuestras prioridades”. El dirigente rojiblanco se aventuró a decir que “nos va a dar mucho. Todo el mundo habla maravillas de Bernardo y lo estamos pudiendo comprobar en estos primeros días”.