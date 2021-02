Finalizó el mes de enero y si no el que más, de los más intensos de la historia rojiblanca con una gran situación deportiva aunque no tanto en lo institucional. Conforme van pasando los meses, la historia de este equipo se va agrandando. El equipo se encuentra séptimo en LaLiga Santander en las últimas siete jornadas, en cuartos de final de la Copa del Rey con la oportunidad este miércoles de volver a repetir el logro de la pasada temporada accediendo a semifinales, y a las puertas de medirse al Nápoles en los dieciseisavos de final de la Europa League.

Está claro que algo se ha hecho bien últimamente porque los resultados no suelen venir solos, máxime cuando se repiten en el tiempo. Pero aunque los seguidores no entiendan que pueda haber movimientos en la gestión diaria, el Granada CF no es más que una empresa y, como tal, manda su propietario que como cualquiera haría se reúne con gente de confianza.

La 'campañita'

Resulta curioso comprobar como, ‘de repente’, peñas, asociaciones de veteranos y, por supuesto, los políticos de las distintas corporaciones se han unido para defender la gestión del conjunto rojiblanco. Incluso se ha pedido la medalla de Andalucía al Deporte al club y algunos de ellos acudieron al palco el pasado domingo para presenciar el choque ante el Celta en plena pandemia -por muchos protocolos que se cumplan-. Nunca viene mal un apoyo así. Pero lo es más cuando, en su momento, se le preguntó a Antonio Fernández Monterrubio, director general del club, sobre el convenio de uso del Estadio Nuevo Los Cármenes y le diera “pereza” hablar del tema y declarara “¿otra foto?”, en alusión a una que publicó en sus redes sociales el alcalde Luis Salvador junto al equipo técnico encargado de la materia en el Ayuntamiento. Precisamente parte de ese equipo técnico, junto a otros políticos, se fotografiaron el domingo en la instalación del Zaidín. Fue otra foto pero sin el regidor de la capital, que se excusó. Quizá esa interesa más ahora y aquella no tanto. Y es que los tiempos cambian.

Diego y los fichajes

Se cerró el mercado invernal de fichajes en el que Diego Martínez en las últimas semanas trató de meter presión en sus ruedas de prensa ante la necesidad de completar la plantilla. El técnico está viviendo en sus carnes la dificultad de tener que gestionar los minutos de su plantilla por seguir vivos en tres competiciones y con jugadores en puestos específicos sin recambio. El vigués, que tradicionalmente siempre se ha quedado al margen públicamente en materia de fichajes, ha buscado su momento para insistir en la idoneidad de reforzar a los rojiblancos. Pero quizá sus expectativas no se han cumplido. Sólo el tiempo lo dirá.

Febrero

Siete duelos tiene previstos el Granada CF disputar en este mes recién iniciado que podrían ser ocho de lograr el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Atrás quedó el ‘tirar’ las competiciones porque desgastan. Este equipo está demostrando una capacidad de superación que ha alejado todas esas dudas. Toca saber manejar el grupo para llegar a todas las citas con opciones. Barcelona, Atlético de Madrid y Nápoles, entre otros, pondrán a prueba la capacidad de los nazaríes una vez más.