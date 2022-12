Una nueva expulsión alivia el camino del Granada CF hacia la victoria ante el Alavés

Una nueva expulsión alivió el camino al Granada CF en Los Cármenes ante el Alavés, líder de Segunda División, al que derrotó por 3-1 en un duelo en el que se vio obligado a remontar el tanto inicial de Alkain a los once minutos. El cuadro de Paco López sigue firme en casa y ofreció una gran reacción en la primera mitad cuando perdía por 0-1.

Se vieron en Los Cármenes dos de los equipos llamados a pelear por el ascenso pero en distintas circunstancias. Los vitorianos están cumpliendo con el pronóstico, no así los rojiblancos, que querían reivindicarse de nuevo ante su afición. Y el choque no defraudó. La igualdad en el arranque fue la tónica, con los de Paco López mostrando una mayor ambición que en anteriores citas. Con Uzuni junto a Jorge Molina, a los cuatro minutos se le anuló un tanto al albanés por claro fuera de juego. Fue el primer aviso de que al espacio este equipo es muy peligroso.

Gol alavesista

Sin embargo, en la única llegada el Alavés se puso por delante. Un error en la entrega y posterior contra vasco provocó que Miguel asistiera a Alkain quien, con un buen golpeo con el exterior de su bota derecha, batió al canterano Adri López. Un jarro de agua fría en una noche que de por sí lo era. Con ventaja en el marcador, Luis García optó por juntar sus líneas y adelantar su zaga hasta casi el centro del campo. Y ese fue su gran error.

El cuadro de Luis García se quedó con uno menos en el 34’ por expulsión de Alkain

Sobre todo porque el Granada CF reaccionó a lo grande. Apretó la salida desde atrás de los vitorianos y recuperó innumerables balones en zonas muy peligrosas. En una contra en el 19’, Callejón disparó pero su chut rebotó en Maras. López Toca señaló penalti pero el VAR se encargó de corregir su decisión pues el cuero no le dio en las manos al central sino en la cara. Pero cuatro minutos después, llegó el premio al buen trabajo en la presión. Un balón en largo de la zaga del líder de la categoría le llegó a Miguel Rubio que tocó de cabeza, el esférico no lo golpeó nadie más y le llegó a Uzuni que se quedó solo ante Sivera al que batió por bajo.

Penalti

Un minuto más tarde pudo llegar el segundo pero el albanés, de nuevo en el mano a mano ante Sivera, quiso hacer una vaselina pero golpeó el césped. No obstante, la acción debería ser anulada por fuera de juego del internacional por Albania. Pero eso no desanimó al Granada CF que le dio la vuelta al marcador pasada la media hora. Guridi tocó el cuero con la mano en el área. El colegiado no lo dudó y señaló una pena máxima que ejecutó Uzuni. Sin embargo, Sivera adivinó el disparo del ‘11’ granadinista quien, en el rechace, sí logró subir el segundo tanto al electrónico de Los Cármenes.

Se había hecho lo más difícil, remontarle al primer clasificado de LaLiga SmartBank y la situación se puso aún más de cara tras la absurda expulsión de Alkain por agresión a Callejón, que tiró de oficio, exagerando un tanto la patada que le dio por detrás y provocó que el Alavés se quedara con uno menos. Luis García optó por ordenar dos líneas de cuatro con Miguel como referencia. Pero el delantero centro del Alavés se lesionó antes del descanso para colmo de males. En tiempo de descuento, Jorge Molina pudo ampliar la renta de los locales pero su remate de cabeza a centro de Carlos Neva lo atajó Sivera en un primer acto que tuvo de todo.

La sentencia

Tras el paso por vestuarios, el técnico alavesista no asumió más riesgos y retiró del campo a Abqar y Salva Sevilla, ambos con amarilla, para dar entrada a Laguardia y Toni Moya. Por su parte, Paco López metió a Víctor Díaz en el eje por Petrovic. Pero una gran contra rojiblanca terminó por finiquitar el choque. Neva tocó en largo para Uzuni que asistió a Jorge Molina quien, con una gran definición, rompió su mala racha goleadora para hacer el 3-1 y dejar encarrilado el duelo. La rabia en la celebración reflejó la ansiedad de un delantero que no marcaba desde el pasado 7 de mayo en Mallorca.

Sin arriesgar

La renta y las sensaciones indicaban que el triunfo se quedaría en tierras granadinas. Los visitantes se dedicaron a perseguir sombras y, poco a poco, fueron acusando el cansancio de un equipo que movió con criterio el cuero pese a alguna que otra pérdida absurda. Con tres centrales y dos carrileros, los de Paco López vivieron plácidamente casi toda la segunda mitad.

Bien es cierto que no hicieron trabajar en exceso a Sivera en un segundo acto que prácticamente terminó con el tercer tanto pues el Alavés apenas creó peligro y los rojiblancos optaron por contemporizar y no hacer más daño. De nuevo se venció en casa. El jueves, nueva reválida a domicilio en el derbi ante el Málaga CF. Esa sí que es la asignatura pendiente de este Granada CF.