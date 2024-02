Gaizka Garitano: “El Granada CF ha hecho muchísimos fichajes y no es el de la primera vuelta”

Gaizka Garitano señaló en la rueda de prensa previa al duelo en Los Cármenes que el Granada CF “ha hecho muchísimos fichajes y no se parece nada al de la primera vuelta”. Sin embargo, tiene claro que para lograr la primera victoria de la temporada “depende más de nosotros que del rival”.

Sobre la clave del choque el técnico vasco, cuyo cargo corre peligro, apuntó que “hay que ser sólidos contra el Granada porque siempre tenemos argumentos en ataque para hacer daño al contrario pero cuando llegamos a esas situaciones hay que hacer gol, porque hemos fallado ocasiones cantadas”. En ese sentido analizó que “jugaron con defensa de cinco contra el Barça, pero tenemos preparadas las dos situaciones. Tenemos jugadores buenos, grandes cartas y ojalá tengamos ese puntito de acierto para ganar”.

Tras reconocer que “nunca había estado en una situación así”, no ocultó que “lógicamente se lleva mal ese runrún sobre mi cese. Es con lo que vivimos los entrenadores, aunque trato de ser lo más positivo posible y eso no me resta en cuanto a ilusión”. Garitano declaró que “no piensa en el curso que viene” y que “conmigo, el club no va a tener ningún problema decida lo que decida”.

Sobre la opción de jugar con dos puntas, manifestó que “no podemos porque sólo tenemos al Choco Lozano y Marezi y el hondureño no está para noventa minutos. Para hacerlo, hay que tener a tres disponibles”, matizó. Y respecto a las bajas, indicó que “Marc Pubill anda con molestias, pero está bien y podría jugar pero el que no llega es César Montes”. Cuestionado por las últimas incorporaciones, dijo que “van cogiendo el ritmo de competición. Viera y Choco tienen más entrenamientos sobre sus espaldas y, cada día que pasa, están mejor".

Por último fu sincero y afirmó que “las dinámicas influyen siempre. Ya sea por el VAR, por decisiones arbitrales o por incapacidades nuestras, estamos por delante en muchas estadísticas contra los rivales grandes, pero esos pequeños detalles nos matan”.