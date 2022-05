El inesperado 'efecto Aitor Karanka' en el Granada CF acerca la salvación

Cuando Aitor Karanka firmó su contrato el pasado 18 de abril, pocos podían imaginar que en menos de un mes, la situación del Granada CF cambiaría tanto en apenas cuatro jornadas. El técnico vasco se hizo cargo del equipo con 29 puntos y empatado con el Mallorca que ocupaba puesto de descenso. Encima, y sin tiempo para preparar el choque, tenía que acudir al Wanda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. Una empresa harto complicada que fue el inicio de una trayectoria hasta el momento que pocos esperaban y que ha acercado al equipo rojiblanco a la permanencia.

Los números de Karanka recuerdan a los que sumó José Ramón Sandoval en la época de Quique Pina, allá por la campaña 2014-2015. Una salvación ‘milagrosa’ que se puede volver a repetir. En cuatro encuentros ha sumado ocho de doce puntos posibles, anotado ocho goles y encajado tres. Ha dejado la puerta a cero en dos ocasiones, algo que se ha echado mucho en falta esta campaña pero es la seriedad defensiva y el orden que le ha dado al equipo lo que está siendo determinante. Y todo, desde la tranquilidad, sin alterarse, con los pies en el suelo y siendo consciente que de lograr el objetivo, seguirá en la entidad.

En la rueda

Porque aunque en su presentación no se quiso desvelar las cláusulas de su contrato y por cuanto tiempo firmó, es evidente que si evita el descenso podrá comenzar la temporada que viene al frente de un banquillo de Primera División que era su objetivo cuando aterrizó en Granada. No sólo se juega mucho la entidad. También el preparador vasco, al que entrar en la rueda de entrenadores de LaLiga Santander le puede garantizar años de trabajo en el futuro

Fin a la racha

Tuvieron que transcurrir 139 días para que los aficionados rojiblancos celebraran una nueva victoria de su equipo en Los Cármenes. Casi cinco meses sin ganar en casa se dice pronto pero la peor racha como local en la historia del club estando en la máxima categoría llegó a su fin. Y se logró gracias a, entre otros factores, dejar atrás la ansiedad que tenía cohibida la calidad de una plantilla que recibe elogios de todos los entrenadores de la categoría porque han demostrado tenerla. La psicología ha sido fundamental para cambiar el estado mental de unos jugadores que ya sí creen en la salvación. Tanto Milla como Antonio Puertas señalaron en sus comparecencias ante los medios de comunicación que jugaban con menos ansiedad lejos de Los Cármenes. Pero el triunfo en Son Moix ha cambiado por completo la situación para alegría de una afición ávida de buenas noticias.

Más allá del resultado, que acerca un poco más a la salvación, sin duda lo más destacado del choque ante el Athletic Club fue la comunión que hubo entre la grada y los futbolistas. La afición rojiblanca ha estado muy por encima del rendimiento de su equipo a lo largo de todo el curso. Pero cuando se ha hecho un llamamiento para que apoye, ahí ha estado. Ante los de Marcelino el ambiente que se vivió recordó al de las grandes citas. Ni un reproche, todo apoyo. Cuando el rival comenzó a dominar, desde la grada se animó más aún para levantar el ánimo de sus jugadores al que el cansancio comenzaba a pasarles factura. Cada duelo ganaba se celebraba con una ocasión de gol, cada jugador sustituido se llevó una ovación. Por ello, y con la alegría de sumar tres puntos importantísimos, la vuelta al ruedo se recordará por mucho tiempo. No era para menos tras tanto sufrimiento tanto durante el año como en la recta final del choque.

El otro ‘Max’

En los equipos hay jugadores claves. Bien sea por su calidad, su capacidad goleadora, su personalidad y liderazgo o su experiencia. En el cuadro granadinista hay piezas claves como Luís Maximiano, Luis Milla, Machís, Jorge Molina o Luis Suárez. Pero hay uno que reúne muchas de esas características. Se trata de Maxime Gonalons. El centrocampista galo, al que las lesiones no le han acompañado a lo largo de su carrera, es uno de esos elementos que de haber estado disponible a lo largo de toda la temporada quizá la historia habría sido muy diferente en la trayectoria deportiva del equipo.

La ausencia de Petrovic obligó a Karanka a sacarlo de inicio. Y demostró su nivel, ese que le llevó a ser internacional con Francia, que le permitió firmar por el Sevilla y que se ha convertido en uno de los líderes del vestuario aunque no porte el brazalete de capitán. Su presencia en el eje es fundamental. Tiene galones en la medular, sabe colocarse y cuenta con un bagaje que le hace saber tomar decisiones cuando más conviene. Un líder en la sombra.

Los VIP’s

Con la llegada de las altas temperaturas, es conveniente hidratarse más de lo normal. En el Estadio de Los Cármenes, y en cualquier otro campo del país, los aficionados no pueden entrar a la instalación con una botella cerrada. Se le quita el tapón para evitar que se pueda lanzar al campo. Pero la entidad vende en lo que antes era el palco, una serie de entradas que dan derecho a consumiciones. Es la zona vip, que está cerrada pero que no siempre sus ocupantes se quedan en sus asientos y salen por la zona de prensa con bebidas. Y no precisamente agua. Botellines de cervezas o ‘copas de balón’ cuyo contenido se desconoce, se pudo ver en los puestos habilitados para los medios de comunicación. Haría bien los responsables del club en controlar a esos VIP’s.