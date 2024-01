El Atlético de Madrid se lleva con polémica los tres puntos ante el Granada CF (0-1)

El Granada CF no pudo sumar en la visita del Atlético de Madrid al Estadio Nuevo Los Cármenes. Un polémico tanto concedido por el VAR le dio a los de Simeone los tres puntos ante un conjunto rojiblanco al que le cuesta mucho generar ocasiones de gol. Una nueva derrota, la segunda seguida, que lo deja con menos tiempo para buscar el milagro y que terminó con la grada encendida contra el colegiado valenciano Martínez Munuera, que fue el protagonista con varias acciones muy dudosas en el área madrileña en la recta final.

Alexander Medina puso en liza un once en el que las principales novedades, una vez que no pudo contar con Martin Hongla, fueron Ricard Sánchez una vez cumplido su partido y Gerard Gumbau en la medular. Kamil Piatkowski fue baja de última hora por molestias musculares. La apuesta de tres centrocampistas le salió bien en el la primera mitad a los rojiblancos, que dominaron la posesión ante un rival que si no la tiene no le pasa absolutamente nada pues tiene toda la paciencia del mundo.

Buen arranque

Pero también la tuvieron los locales para ir acercándose a las inmediaciones de Oblak aunque el primer disparo a puerta, fruto de una buena presión, llegó a los once minutos por medio de Lucas Boyé que no encontró portería. Unos primeros 25 minutos que gustaron mucho a la afición sobre todo por jugar en campo contrario bastante tiempo, ser intensos, ganar los duelos individuales y no salir al terreno de juego con excesivo respeto.

Pero con el paso de los minutos, el Atleti fue quitándole el balón a los del ‘Cacique’ (54% por 46% al descanso) aunque sin generar excesivo peligro. Y es que la igualdad numérica en la medular, y la movilidad de Gumbau, Sergio Ruiz y Gonzalo Villar, facilitó el no tener que correr en exceso detrás del balón y poder desplegarse en ataque. Así lo hizo Ricard Sánchez en el 27’, que estuvo bien escoltado por Bruno Méndez, pero su intento se marchó muy por encima del larguero del cuadro madrileño.

Pocas ocasiones

El primer disparo a puerta llegó a la media hora por medio de Riquelme tras una contra colchonera que detuvo Augusto Batalla sin problemas, demostrando una gran seguridad bajo el arco y con el balón en los pies. Por momentos, el choque fue de ida y vuelta pero con la diferencia de calidad entre ambos equipos en sus hombres atacantes, que no es precisamente la misma. Pese a ello, el Granada CF lo intentó por todos los medios y en el 39’, Gumbau chutó raso con la zurda sin que el esférico fuera entre los tres palos.

En la recta final del primer acto, de nuevo fueron los del ‘Cacique’ los que buscaron la portería contraria aunque Oblak no tuvo que trabajar en ningún momento. Pero, al menos, defensivamente se estuvo estable pero es evidente que faltan recursos ofensivos para hacer daño a los rivales en Primera División, que está siendo el hándicap de este equipo desde la llegada del técnico uruguayo. Los números lo dejaron claro. Tres remates a portería y ninguno entre los tres palos. Sin duda, es el margen de mejora de este Granada CF.

Lino determinante

A Diego Pablo Simeone no le gustó lo que vio en los primeros 45 minutos y, tras el descanso, dio entrada a Samu Lino y Rodrigo De Paul por Riquelme y Marcos Llorente. Y el primero, a los 49’, pudo hacer el 0-1 con un disparo en el área que repelió Augusto Batalla. Pareció el Atlético de Madrid dar un paso adelante. Y se confirmó cuando, en el 54’, un centro de Antoine Griezmann adelantó a los madrileños gracias al remate, demasiado fácil de Álvaro Morata de cabeza en el corazón del área. El tanto fue analizado por el VAR y, como suele pasar en casos ajustados, la decisión siempre cae del mismo lado, y sino que se lo digan al Almería el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

El choque cambió con la entrada de Lino, que revolucionó el ataque visitante. Con 0-1, a los de Medina no les quedaba otra que, una vez más, tener que remontar para tratar de lograr los tres puntos en juego. El gol no le sentó nada bien a los rojiblancos, a los que les costó mucho hacerle daño a los del Cívitas Metropolitano. Y es que fue Arezo, a los 74 minutos, el que disparó por primera vez entre los tres palos, desde muy lejos y sin problemas para Oblak.

En un saque de esquina, Bruno remató en el segundo palo sacando Witsel el balón bajo el arco. El esférico le llegó a Gonzalo Villar cuyo remate no vio puerta. Fueron los mejores minutos ofensivos de un Granada que buscó, con la entrada de Callejón y Melendo, darle otro aire a su ataque. A base de arreones y juego directo, los granadinistas lo intentaron. Al menos, redujeron el caudal ofensivo del contrario, que dieron un paso atrás con la entrada de Giménez. Aún así, Griezmann lanzó al palo a cuatro del final.

La polémica

En los últimos minutos y en el descuento, un remate de Bruno Méndez, de nuevo a balón parado, y un posible penalti no pitado por manos de Giménez, al que el cuero le dio en la cabeza antes, encendió a grada y al banquillo, expulsando Martínez Munuera al preparador físico Nicolás Madiana. A ello hay que sumar un empujón en el área a Bruno Méndez que terminó con todo Los Cármenes cantando “Corrupción en la Federación”. Y así terminó un partido con una nueva derrota que deja a los rojiblancos con un partido menos para obrar el milagro y que el próximo lunes jugarán en Getafe, sin Lucas Boyé y obligado a no fallar más.