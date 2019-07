Rico: “Si antes me dolía diez ahora dos pero siento que puedo ser útil”

Fran Rico, centrocampista del Granada CF se mostró esperanzado de poder estar al nivel de sus compañeros de cara a la nueva temporada y sentirse “importante y no una carga”. El de Portonovo concedió una entrevista al Diario de Pontevedra en el que reconoció que “lo bueno es que si antes me dolía diez, ahora me duele dos. Y así, siento que puedo seguir siendo útil”. Y es que su objetivo es “disfrutar del fútbol”. Tras volver a jugar en el último encuentro ante el Alcorcón y encontrarse “a gusto” no dudó en señalar que “disfruté muchísimo en el campo”. Fue sincero al señalar que “algunos médicos me dijeron, con buenas palabras, que igual era mejor dejarlo. Pero volví a Granada, con el fisio Dioni, que es amigo, y poco a poco fuimos mejorando”. Por último desveló que “hace años, antes de irme al Eibar, me sometí a un tratamiento con ácido hiarulónico. La rodilla se me inflamó muchísimo. Me asusté y cuando fui por la mañana al hospital me dijeron que me tenía que operar de urgencia. Yo me negué. Me fui al aeropuerto en ambulancia, me cogí un avión con escala y cuando llegué a Vigo, otra ambulancia me estaba esperando para ir al Domínguez con Cota, mi gran apoyo. Imagina el panorama”, concluyó.