Polémica con los suplementos para presenciar el partido entre el Granada y el Barcelona

Los abonados del Granada CF tienen hasta este viernes a las 12:00 horas para adquirir el suplemento que le permita poder entrar a presenciar el choque en el que los de Paco López se medirán al FC Barcelona. Y es que solamente se podrá acceder al Estadio Nuevo Los Cármenes presentando la entrada física adquirida en taquilla.

Una vez que se cierre el plazo, se liberarán las entradas para la venta por parte del club de las localidades de aquellos abonados que no han adquirido su suplemento. Fuera de este plazo, e independientemente de que su localidad ya no estuviera disponible, los abonados podrán retirar cualquier otra entrada libre al mismo precio de las de abonados pero para ello deberá estar disponible alguna de las localidades. Únicamente se podrá tramitar de manera presencial en las taquillas del estadio. Las pocas entradas disponibles para no abonados ‘volaron’ y ahora queda por conocer la cantidad de tickets que saldrán a la venta.

La medida de la polémica

Ya cuando se anunció la campaña de abonados, la medida de implantar dos ‘Días del Club’ que obliga a lo más fieles a pagar para presenciar a los dos mejores equipos del país trajo mucha polémica. Se incumplió la palabra dada de mantener los mismos precios para aquellos que apostaron por el equipo en Segunda División. Se quiso justificar pero la decisión sentó muy mal. Los resultados no están acompañando y la gestión de Sophia Yang, Alfredo García Amado y su equipo de trabajo cada vez tiene menos adeptos. Y el no organizar el desplazamiento al Almería llenó un poco más el vaso.

Conforme han ido transcurriendo los días, es fácil comprobar cómo los aficionados ofrecen su abono y suplemento a precios desorbitados en distintos portales de internet. Una reventa que el club quiere evitar y que provocó que lanzara un comunicado en sus redes sociales. Tras indicar que “la reventa no está permitida” y que “el club velará por los intereses de sus abonados”, avisó que “la entradas son nominativas”. Sin embargo, al menos los que compraron sus suplementos a principio de semana, no se indicaba en las mismas nombres ni apellidos sino número de abonado, asiento, fila y categoría.

Redes sociales

Por otro lado, el texto resaltaba que “el uso fraudulento del abono y al reventa no está permitida”, por lo que si se detecta “conllevará la pérdida del mismo”, para terminar diciendo que el club evitará “las malas prácticas”. Y las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales, y en especial X o lo que antes era Twitter, se llenaron de respuesta ha dicho mensaje.

Usuarios como @ViajeroMillero señaló “mentir a la afición no está permitido”. Otro como @GazpachoGCF indicó “vendo boli BIC y regalo directiva”. Otros como @Charlyie_02 hizo alusión al Trofeo Ciudad de Granada que no se disputó para mejorar el césped pese a anunciarlo y preguntó “¿nos devolvéis la parte proporcional del abono? ¿O lo rebajáis del siguiente abono? ¿O se disputará? Para detectar fraudes bien, pero para velar por el abonado os falta mucho que hacer”.

@SaantiNG: "Por lo visto fichar centrales tampoco está permitido"

Por su parte, @RcastilloS apuntó “¿el interés de sus abonados puede ser sacarle un rendimiento a ese suplemento que pusisteis incumpliendo vuestra palabra. Ahí no velabais por nuestros intereses? Velaréis por ellos revendiendo los asientos cuyo suplemento no se retire? ¿Ahí sí que se puede revender? Cemento armado”. Otros como @abarranco5001 escribió “no recordaba esta unidad ante la decisión de una directiva desde tiempos de Segunda B y Tercera”. Algo más duro fue @alejanlopez95 que no ocultó su disconformidad en su mensaje: “Venga que todavía podéis hacerlo peor”. La dureza de algunos mensajes reflejan la inconformidad con la decisiones de los máximos responsables. Otros, como @87OchentaSiete, afirman que “no estoy a favor de la reventa, ni mucho menos, pero no me hagáis reír con que estáis con el interés de los abonados. Por favor”. Y es que la presidenta y el director general del club fueron los principales destinatarios de los mensajes de los aficionados.

Diez minutos

Eso ha hecho que se haya generado en dicha red social un movimiento, a modo de protesta por la gestión tanto del tema de los suplementos como deportiva, que invita a los abonados a ocupar su sitio en la grada del estadio del barrio del Zaidín diez minutos más tarde del inicio del choque ante el Barça. La idea es expresar el malestar pero entrar, previa adquisición de la entrada correspondiente, cuando ya haya comenzado el duelo ante el conjunto de Xavi Hernández.