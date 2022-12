El Granada CF se mete en 'play off' tras derrotar por la mínima al Burgos CF (1-0)

Siete puntos de nueve posibles ha logrado el Granada CF en diez días que le permiten volver a ingresar en la zona de play off. Los de Paco López se impusieron por la mínima al Burgos CF (1-0) gracias de nuevo a Uzuni, que rompió el muro burgalés con un gran gol antes del descanso. En un duelo muy igualado, los rojiblancos supieron contrarrestar las virtudes del contrario con un juego más práctico que vistoso.

Que el Burgos era un equipo rocoso, ya se sabía. Su buena posición en la tabla clasificatoria no era casualidad y lo demostró en el Los Cármenes. El conjunto de Julián Calero le hizo un partido muy incómodo a los rojiblancos. A su ritmo, tomándose con calma cada acción del choque, el plan estaba claro: confiar en su orden defensivo, que lo tiene muy trabajado, y tratar de sorprender a la contra. Y lo cierto es que lo clavaron sobre todo en la primera mitad.

Líneas muy juntas

El cuadro de Paco López era consciente de que iba a llevar el peso del partido y así fue. Pero superar dos líneas muy juntas no es fácil. Que se lo digan a Luis Enrique y la Selección española ante Marruecos. Fueron tantos los problemas para llegar al área de Caro, que el Burgos se lo fue creyendo y cuando salió en ataque generó muchos problemas. En especial por la banda derecha, donde actuó Juan Hernández, que pasó por el juvenil rojiblanco hace casi una década, y al que las lesiones le han impedido hacer una carrera más fructífera. El extremo diestro murciano fue el principal peligro de los castellanos-leoneses.

A los rojiblancos les costó mucho generar ocasiones de gol en la primera mitad

No obstante, el primero que lo intentó fue Víctor Meseguer, cada vez con más confianza en el eje, el que chutó desde fuera del área pero su disparo salió demasiado alto. Pero fue Callejón el que tuvo una buena ocasión que atrapó Caro, alias Churripi, que desesperó a la grada con sus constantes pérdidas de tiempo. Sin embargo, el choque no estaba siendo controlado del todo. Todo lo contrario. El Burgos llegó con demasiada facilidad al área local. En una de dichas llegadas, Hernández tuvo un mano a mano con Raúl Fernández que el guardameta vasco solventó con una buena intervención (20’). Fue el primer susto. El segundo llegó tras un centro de Mumo que se envenenó y un chut desde lejos de nuevo de Juan Hernández que le hizo a un extraño a Raúl que despejó como pudo.

Centros laterales

Los rojiblancos necesitaban que su rival se abriera algo para tener espacios entre líneas y llevar el esférico a las bandas y desde ahí centrar. Pero la zaga blanquinegra se mostró muy firme en todo momento. No obstante, en uno de esos centros, que casi siempre salieron de las botas de Carlos Neva, Callejón remató de cabeza pero su remate no encontró portería. Poco a poco, el Granada CF fue creyendo en su poderío ofensivo como local (a domicilio es otro cantar) y tras una nueva oportunidad de Juan Hernández, los de Paco López se adelantaron en el marcador.

Fue por medio de Uzuni, quien sino, que suma ya once goles todos ellos en Los Cármenes. Callejón se internó por banda izquierda y el internacional albanés, con un sutil toque con el interior de la bota derecha, puso el cuero lejos de Caro. Un gran gol que supuso un respiro pues el plan del partido cambiaba por completo a cuatro minutos del descanso. De ahí al receso, y con la afición granadina, celebrando el tanto, los locales se dedicaron a cuidar el balón sin más pretensiones.

Cambios

Tras el paso por los vestuarios, Meseguer, que sufrió un golpe en la recta final del primer acto, fue sustituido por Víctor Díaz, modificando el dibujo pues el capitán se situó como pivote escoltando a Petrovic y Melendo. Por parte visitante, Calero sentó a Juan Hernández, el mejor de largo, para dar entrada al canterano sevillista Curro.

Segundo acto

Comenzó la segunda mitad más divertida. El Burgos estaba obligado a ir a por el empate y se estiró mucho más. Eso hizo que dejara espacios atrás que por la velocidad de los atacantes rojiblancos les venía muy bien. Petrovic, a la contra, tuvo el primer acercamiento y Grego, por bando castellano-leonés, ofreció la respuesta. Pero el 2-0 pudo llegar a balón parado, esa faceta tan desaprovechada esta temporada por el Granada CF. Melendo botó una falta en el flanco diestro pero Ignasi Miquel, de cabeza, no acertó a alojar el cuero entre los tres palos pese a que rozó uno de ellos.

Al Granada CF le faltó tener más el balón en la segunda mitad

Antes de la hora de partido, Paco López retiró a Jorge Molina del campo para dar entrada a Perea, pasando Uzuni a ser la referencia arriba. La apuesta era clara y más ante un Burgos que dio un pase adelante. Pero faltó tener más el balón pese a estar sobre el verde Melendo, Perea o Petrovic. Los de Julián Calero pasaron a dominar por completo.

Perea y Soro

Sin embargo, no fueron muchas las ocasiones generadas por el contrario. Con el paso de los minutos, y al igual que ocurrió con el Alavés, los rojiblancos supieron recuperar el control, llegando con más claridad al área de Caro. Perea dio mucha pausa cuando entró en contacto con el balón y la entrada de Soro le dio algo más de verticalidad al juego local.

En la recta final del choque y ante la impotencia del Burgos, los de Paco López pudieron sentenciar el choque. En un primer momento con una falta lateral que ejecutó Soro y que trató de sorprender a Caro, que reaccionó con una buena parada enviando el cuero a saque de esquina (81’). Ya con el tiempo cumplido Uzuni, de nuevo a pase del mediapunta maño, ganó línea de fondo y cedió al albanés quien, con todo a su favor, no acertó a rematar. Hubiera sido la tranquilidad de cara al descuento, donde no se sufrió logrando tres nuevos puntos que devuelven a los rojiblancos a la zona de play off y a cuatro puntos del liderato. Ahora toca cerrar el 2022 volviendo ganar a domicilio. Será en Lugo el próximo sábado.