Conoce el precio de las entradas que ha fijado el Granada CF para ver el partido ante el Cádiz

El Granada CF ha dado a conocer el precio de las entradas de cara al choque que le medirá el próximo miércoles 3 de enero, a las 17:00 horas, al Cádiz CF en el Nuevo Los Cármenes. Las taquillas de la instalación del Zaidín están abiertas desde este martes y hasta el viernes de 10:00 a 18:00 horas de manera ininterrumpida. Debido a las festividad del fin del año, del sábado al martes 2 permanecerán cerradas. El día del partido, volverán a abrir desde las 10:00 h. hasta el descanso del choque ante los gaditanos.

En cuanto a su importe, no ha habido ninguna novedad con respecto a anteriores citas. Así, el precio más caro para presenciar el primer partido del año 2024 del conjunto de Alexander Medina en casa será de 80 euros en la Tribuna, siendo de 60 en el Sector B y 50 en las esquinas. La entidad ha previsto para adultos un precio de 40 euros en ambos fondos, quedando establecida la entrada infantil a 20 euros, en cualquier localidad de grada del estadio excepto zona Vip de la Tribuna. Además, por 250 euros se puede acceder a los palcos VIP y por 150 al Sport Bar.

Online

Los aficionados podrán hacerse con sus localidades tanto de forma presencial como vía online. En este segundo caso, ya se encuentra habilitada hasta la hora del envite ante los de Sergio González o hasta agotar existencias a través de entradas.granadacf.es.

Por otro lado, el club presidido por Sophia Yang ha activado de nuevo la cesión de abonos para aquellos aficionados que no puedan acudir al estadio, que no serán pocos teniendo en cuenta que LaLiga fijó el horario del choque un día laborable a las 17:00 horas pese a que los niños están de vacaciones. La opción de ceder el abono se podrá realizar en el área del abonado de la web del Granada CF a partir del jueves 28 de diciembre a las 10:00 horas. No obstante, únicamente podrán ceder su localidad los abonos de adultos ya que los bonificados no pueden cederse.

El choque se podrá ver por televisión en abierto por Gol Play además de por la plataforma Dazn.