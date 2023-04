Alfredo García Amado: "El caso del Cubillas nos salpica pero no queremos tener nada de ruido a nuestro alrededor"

Alfredo García Amado, director general del Granada CF y consejero de la entidad, señaló en rueda de prensa que el club rojiblanco, que cuenta con un convenio de filialidad con el primer equipo del FC Cubillas, uno de los conjuntos implicados en el caso de los once detenidos por estafar a familias de niños extranjeros para jugar al fútbol con falsas promesas de profesionalismo, “no tiene nada que ver” .

El dirigente, que confirmó el convenio, apuntó que “el acuerdo nos permite contar con una serie de licencias para el Recreativo Granada pero llega hasta ahí y nosotros no tenemos nada que ver”. En su comparecencia manifestó que “si hubiera alguna incidencia, lo estudiaríamos con nuestro departamento jurídico” pero confirmó que “seguiremos usando esas licencias para el ‘Recre’”.

Eso sí, no ocultó que dentro del convenio, “asumimos unos compromisos económicos” pero no dudó que el caso “nos ha pillado de sorpresa y, en cierto modo, nos salpica, pero no queremos tener nada de ruido a nuestro alrededor y menos en estos momentos de la temporada”.

Imagen

Y es que la Federación Andaluza de Fútbol ha anunciado que sus servicios jurídicos estudiarán personarse como acusación "en los procedimientos judiciales que puedan derivarse de los graves hechos denunciados como perjudicada en defensa de su imagen y del mundo del futbol en general". Cuestionado por si el Granada CF hará lo mismo, García Amado incidió en que “no debería manchar nuestra imagen” y concluyó indicando que “cada uno pague lo que ha hecho”.

El caso

El caso ha removido los cimientos del fútbol granadino. Los detenidos captaban en sus países de origen a jóvenes de entornos económicos acomodados, con destacadas habilidades como futbolistas, para venir a España con el gancho de ser futuros futbolistas profesionales, comenzando por jugar en equipos de categorías inferiores, juvenil o sénior, con opciones de ser descubiertos y fichados por clubes mundialmente conocidos. No obstante, la presunta intención de los entramados delictivos era engañar a los jóvenes y sus familias para obtener elevadas cantidades económicas en un corto espacio de tiempo, simulando cargos sobreelevados asociados a su regularización, alojamiento y manutención.