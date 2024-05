Triste tarde de despedidas en Los Cármenes con una nueva derrota del Granada CF

El Granada CF se despidió en Los Cármenes de la Primera División con una nueva derrota, esta vez por 1-2 ante el Celta de Vigo, que confirmó así su permanencia en la máxima categoría una temporada más. Los rojiblancos pudieron empatar en la recta final pero Puertas, en tiempo de descuento, falló un penalti en que fue su último encuentro ante la que ha sido su afición tantas temporadas.

En un partido que fue el último en casa y también para Víctor Díaz y Antonio Puertas, dos de las leyendas del mejor Granada CF de la historia que fueron despedidos de una manera muy pobre quince minutos ante el inicio del mismo, los de José Ramón Sandoval arrancaron dominando. Querían desquitarse de la horrorosa imagen que ofrecieron en Vallecas y con un trivote formado por Martin Hongla con Sergio Ruiz y Gumbau por delante, los rojiblancos jugaron durante gran parte del primer acto en campo rival.

La novedad

Con la principal novedad de Sergio Rodelas en banda izquierda fue Pellistri el que, a los tres minutos, gozó de la primera ocasión de los locales pero en vez de ceder al canterano, prefirió disparar por encima de Guaita. Aunque la mejor oportunidad la tuvo Lucas Boyé 180 segundos después tras un saque de esquina botado por Gumbau que el ariete argentino remató con la testa, pero el guardameta del cuadro gallego envió a córner.

El Celta parecía que no se estaba jugando nada. Los resultados de sus directos rivales le beneficiaban y trató de conservar el punto que tenía en su poder más que ir a por los tres en juego. Mientras tanto, y con un pobre ambiente en la instalación del Zaidín, el trivote comenzó a funcionar sobre todo por la libertad que tuvo Gumbau, que en ocasiones intercambió su posición con Sergio Ruiz, para pisar el área contraria. Sin embargo, las ocasiones fueron a menos, pasando a una fase del choque insulsa como si de un amistoso se tratara.

Cinco ocasiones

Gumbau lo intentó de córner directo en el 32’ pero Guaita repelió su lanzamiento. Un minuto después Sergio Ruiz, tras jugada personal, remató alto tras un doble recorte en el área. Y ahí casi se acabó en la primera mitad el repertorio ofensivo de los de Sandoval. Los vigueses lo aprovecharon y dieron un paso adelante en el último cuarto de hora antes de irse al descanso. Hasta cinco opciones de marcar tuvieron entre el 40’ y el 45’. Primero fue De la Torre con un intento a centro de Hugo Álvarez que Marc Martínez repelió, estrenando así su repertorio de paradas.

A dos del receso el otro Hugo, Sotelo, golpeó a la primera un pase del pitado Iago Aspas que se marchó junto al palo derecho del arco rojiblanco. Y para finalizar, Marc realizó una gran intervención tras una contra culminada por Hugo Álvarez, enviando el cuero al córner. A la salida del mismo, probó fortuna Aspas pero las piernas del veterano portero del Granada CF despejaron el peligro a saque de esquina. La última la tuvo de cabeza Strand Larsen pero su remate se estrelló en el lateral de la red.

La segunda mitad arrancó con doble cambio en las filas de los visitantes. Se retiraron Tapia y De la Torre e ingresaron en el terreno de juego Bamba y Fran Beltrán. Aunque el primer intento por abrir el marcador fue de Gumbau desde fuera del área con un chut raso que no sorprendió al portero del conjunto de Vigo. Algo similar quiso probar Aspas, pero ninguno encontró portería. Hasta la hora de partido apenas sucedió nada pero tras una jugada hilvanada entre Aspas y Hugo Álvarez, un centro del segundo fue rematado por Larsen para abrir el marcador (61’).

El zarpazo

Dos minutos después, y en una jugada similar con centro desde la derecha de Larsen, Bamba puso el 0-2 y encendió a los algo más de 11.000 espectadores que acudieron a Los Cármenes, que pitaron a sus jugadores pero también a los máximos responsables de la entidad en la última cita de la temporada con el ya clásico “directiva dimisión”. Un doble varapalo que terminó por hundir a los de Sandoval que antes de los dos goles retiró a Rodelas para dar entrada a Gonzalo Villar.

Con ventaja en el marcador, los de Claudio Giráldez jugaron muy cómodos ante un rival que bajó los brazos pero que no se entregó definitivamente pero que en todo el segundo tiempo no disparó ni una sola vez a portería hasta que Bruno Méndez, a puerta vacía en el 86’, recortó distancias. El tanto animó al Granada CF que por medio de Pellistri pudo empatar pero salvó, esta vez sí, Guaita. Aunque el momento más emotivo fue la entrada de Puertas, coreada con la grada, que al menos se despidió del granadinismo jugando y al que su compañero Neva le dio el brazalete de capitán, algo que desgraciadamente no pudo hacer Víctor Díaz.

La pena

No obstante, el choque no acabó ahí. Un penalti cometido sobre Puertas que fue revisado por el VAR durante varios minutos le dio la oportunidad al almeriense de empatar el choque desde los once metros. Sin embargo, lo que pudo ser un final bonito a su trayectoria como jugador rojiblanco quedó en una pena máxima fallada (estrelló el cuero en el larguero) cerrándose así una triste tarde despedidas.