El nuevo escenario que ha provocado el coronavirus en el mundo del deporte ha provocado que los responsables de las federaciones internacionales hayan tenido que tomar decisiones drásticas. La cancelación de competiciones como la Eurocopa o la Copa América, que se debían disputar en los meses de junio y julio, la suspensión de la ACB o la NBA, y el aplazamiento de eventos como Roland Garros tiene consecuencias ya no sólo deportivas, sino también económicas.

El mundo del fútbol no es ajeno a ello y aunque se desconoce cuando se podrán reanudar las distintas ligas, en los clubes existe una gran duda. No es otra que qué ocurriría si, en las previsiones menos optimistas, la temporada se prolonga más allá del mes del 30 de junio que suele ser la fecha que los clubes fijan en los contratos de los jugadores para terminar con su vinculación con la entidad.

Tebas optimista

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) insiste en que hay fechas para concluir la campaña antes de final del mes de junio. Pero, evidentemente, todo dependerá de la evolución de la pandemia provocada por el el Covid-19. La cancelación de la Eurocopa permite ser más optimistas pues se han liberado fechas en el concentrado calendario futbolístico para que las competiciones domésticas se puedan disputar.

Además, habría que celebrar numerosas jornadas entre semana porque además hay que tener en cuenta que las competiciones europeas se deberían seguir celebrando y, tanto la Champions como la Europa League, entran en su fase más decisiva y proporcionan, además, mucho dinero a los grandes clubes del continente.

Un problema

Sin embargo, se plantea una duda: ¿Y si LaLiga no puede acabar antes del 30 de junio? Eso generaría un serio problema ya no sólo a nivel de calendario sino también a los clubes y a los protagonistas del juego que son los futbolistas. Porque existen numerosos jugadores de 19 entidades, todas menos el Barcelona, cuya vinculación expira en esa fecha. Entre ellos se encuentra el Granada CF, que cuenta con un total de once profesionales que, o bien cumplen contrato, o terminan su cesión con la entidad rojiblanca.

En concreto, cuatro cumplen. Se trata del guardameta Aarón, que junto a Álvaro Vadillo parecen interesar a la entidad propietaria de Jiang Lizhang y todo hace indicar que renovarán pero, en caso de no ser así, son los dos únicos componentes de la plantilla de Diego Martínez que quedarían libres el 30 de junio al no tener ninguna cláusula que permita prolongar su vinculación. En una situación similar también se encuentra el turco Ismail Köybasi y Roberto Soldado, pero en el caso del delantero valenciano con una opción de renovar en caso de permanencia como así va a ser salvo catástrofe deportiva porque aún no es matemática. El resto de futbolistas, se encuentran cedidos. Se trata de Foulquier (por el Watford), Gonalons (Roma), José Antonio Martínez (Eibar), Vallejo (Real Madrid), Yangel Herrera (Manchester City), Gil Dias (Mónaco) y Carlos Fernández (Sevilla).

Licencia

Tal y como declaró a Efe María José López, responsable jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), “los contratos en el ámbito del deporte son de duración determinada. Habría que ver si se tienen que prorrogar y eso afecta, al mismo tiempo, a la licencia, porque los profesionales están vinculados por la licencia y ahí entran FIFA, UEFA y la Federación”.

Ante dicha situación, sería necesario un acuerdo entre todos los estamentos del fútbol nacional. La LFP, la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles tendrían que buscar una solución para prolongar el tiempo que sea necesario la relación contractual con los equipos en los que están jugando. Nunca se ha dado este escenario pero la excepcionalidad de la situación podría provocar que se juegue en pleno verano lo que afectaría, además, a la siguiente campaña pues los futbolistas tendrán que irse de vacaciones.

Acuerdo conjunto

El Granada CF es el equipo, junto al Espanyol, que más jugadores tiene con fecha de caducidad en sus contratos en el sexto mes del año y si se tuviera que prolongar la temporada, los rojiblancos tendrían un problema. Lo normal es que se tome una decisión conjunta para que todos puedan competir y terminar LaLiga Santander y el resto de competiciones en las mismas condiciones.

Si LaLiga regresará en mayo, como prevé Tebas tras la prórroga del Estado de Alarma que aprobará el Congreso, habría que rehacer el calendario para disputar las once jornadas que restan teniendo que reservar, además, fechas jugar las distintas competiciones europeas. Eso haría que el fútbol podría llegar incluso al 12 de julio.

Sin fútbol

Esperan, por tanto, numerosas negociaciones, propuestas de fechas y días de muchas dudas para todos los ámbitos del mundo del fútbol, incluidos los aficionados que ya suman el dos fines de semana sin ver a sus equipos.