El colombiano Luis Suárez, el mejor aliado en el Granada CF del ‘killer’ Jorge Molina

Cuando un delantero no marca, suele terminar los partidos frustrado. Tiene la sensación de que no ha hecho su trabajo, que no ha jugado bien porque no ha batido al portero rival y se marcha a casa dándole vueltas a las cabeza por las ocasiones marradas. Su nivel de exigencia, también condicionado por el entorno, es mayor que el resto de sus compañeros. En la plantilla del Granada CF hay un jugador al que le sucede algo parecido.

Se trata de Luis Suárez, una pieza fundamental en el engranaje del juego ofensivo de los rojiblancos, que en las últimas jornadas ha sacado a relucir una faceta nueva que el curso pasado apenas usó. Se trata de las asistencias a sus compañeros. Con Diego Martínez, pese a disputar nada menos que 37 encuentros la temporada pasada entre LaLiga Santander, la Europa League y la Copa del Rey, únicamente dio un pase de gol.

Precedente

Fue en la penúltima jornada ante el Alavés en Mendizorroza, con el cuadro ‘babazorro’ jugándose la permanencia y el Granada CF apurando sus escasas opciones de volver a jugar en Europa, algo que no sucedió. La asistencia llegó tras una contra rojiblanca con un pase del colombiano a Jorge Molina, que recortó a Laguardia en el área para batir a Pacheco con un gran disparo.

El sistema de dos puntas ha beneficiado a ambos futbolistas, que se compenetran a la perfección

Evidentemente no es su principal función pero en los últimos duelos del año se ha destapado como el mejor aliado del veterano killer. Suárez suma cuatro goles hasta el momento, los anotados ante Valencia, Real Betis, Levante y Real Madrid. Habitualmente es la referencia ofensiva del conjunto de Robert Moreno, pero en numerosas ocasiones, sobre todo cuando se ha ido perdiendo y desde el banquillo se ha buscado mayor presencia de hombres de ataque sobre el terreno de juego, ha variado su posición para partir desde banda.

Aunque lo que más ha influido para que mejore sus números como asistente, ha sido actuar con un acompañante en la punta de lanza. Desde que el técnico catalán apuesta de inicio con dos delanteros, la dupla formada por Luis Suárez y Jorge Molina, está ofreciendo grandes resultados. El sudamericano se pelea con quien haga falta, va al choque, se faja, busca el espacio y tiene buen disparo desde lejos. El alicantino tiene menos recorrido pero está demostrando un gran olfato de gol y sus números así lo corroboran. Ambos están formando una gran pareja y el equipo lo agradece.

Dos seguidas

La primera asistencia de gol en la presente campaña de Suárez llegó en el duelo ante el Real Mallorca. El ‘9’ nazarí aprovechó un pérdida de Kang-in Lee en la medular para avanzar, fijar a los centrales y ceder en el área a Molina que definió con calidad ante Manolo Reina. Ante el Atlético de Madrid su participación fue esencial para lograr la victoria y alcanzar los 22 puntos. Su pase de gol llegó tras una gran combinación con Puertas, que terminó con un pase al corazón del área del cafetero que el veterano ariete, desde el suelo, no desaprovechó.

La dupla atacante de los rojiblancos suma once goles en LaLiga Santander

Su tercer pase decisivo fue ante el Mallorca, en el tiempo de descuento tras ganar línea de fondo en una internada por la derecha que Antonio Puertas, llegando desde atrás, materializó en gol. Al margen de las asistencias, lo cierto es que su papel en la fase ofensiva de los nazaríes es clave. Aunque a veces se muestra demasiado individualista, algo común a los delanteros, su potencia física, trabajo en la presión y movilidad, da mucho al equipo.

Más utilizado

Salvo en una cita, ante el FC Barcelona en el Camp Nou, ha sido titular en el resto de envites. De hecho, es el futbolista con más minutos en sus potentes piernas en lo que se lleva de campeonato. En concreto, suma 1.447, más que futbolistas que son clave como Luís Maximiano o Carlos Neva y es el que más titularidades acumula, 17. Algo que choca con su pareja atacante Jorge Molina, que tan sólo ha salido ocho veces como titular y suma siete goles.

Y es que son muchas las ocasiones en las que el máximo goleador a día de hoy del Granada CF se aprovecha del trabajo y el desgaste que realiza el jugador nacido en Santa Marta sobre los centrales. Espacios que Molina aprovecha a la perfección y si encima recibe el pase de su acompañante, mucho mejor. Su mejor aliado.