“El Rayo cuenta con argumentos”

El Granada CF volverá este domingo a la competición y lo hará con ganas de derrotar al Rayo Majadahonda, un equipo que según Diego Martínez es un rival que “juega muy bien al fútbol, con una gran distribución de apoyos pero que en el último tercio del campo cambia la velocidad y puede ser muy vertical”.

Semana rara

Martínez, que reconoció que el no jugar el pasado domingo le ha servido para “recordar aspectos tanto en ataque como en defensa”, definió la semana como “rara, en la que hemos podido recuperar tanto física como mentalmente a los jugadores”. En ese sentido, y pese a que hay futbolistas que serán duda y es más que probable que se puedan perder la cita en el Cerro del Espino como Adrián Ramos, Nico Aguirre y Alejandro Pozo, sí destacó que “ha habido jugadores que venían de lesión y se han ido recuperando poco a poco, mejorando sus sensaciones y que podrán estar disponibles ante el Rayo para competir”.

Lo que sí tiene claro el gallego es que el Granada CF “no teme nada, ni en este partido ni en ninguno. Si algo hemos demostrado es que, ya sea como local o visitante, queremos afrontar el reto de poder superar al rival, que sabemos que es difícil, pero siempre desde la confianza en lo que hacemos bien”. Si bien, por ser un rival con poco nombre no quiere que su equipo se relaje ante los madrileños porque “siempre genera ocasiones de gol a lo largo de los partidos. Es un equipo que me gusta y que creo que juega muy bien”. En cuanto al terreno de juego, matizó que “es uno de esos campos a los que tendremos que adaptarnos”.

Por todo ello, no considera que el partido ante los de Iriondo sea “trampa. Han ganado en Gijón o en Las Palmas y será muy difícil ganarles porque tienen muchos argumentos”. Por tanto, el técnico rojiblanco ve “en la actitud con la que afrontaremos el duelo” una de las claves, sobre todo porque, en su opinión, “somos un equipo que siempre respeta al rival y vamos con una mentalidad de confianza respecto a lo que hacemos. A partir de ahí, esperemos estar acertados y ser eficaces”.

Lateral

Una vez que podrá contar con Quini tras cumplir su sanción, se le plantea una duda sobre si darle continuidad a Adri Castellano, que no desentonó en su debut en Córdoba, o volver a situar al ex del Rayo Vallecano en el lateral zurdo. Al hilo, no quiso dar pistas y declaró que “por poder, podría ser”. Y lo argumentó señalando que “todos son importantes y necesarios y trabajan para estar preparados para cuando toque. El grave problema lo tendríamos si no tuviésemos a quien poner ahí”.

El posible cansancio de hombres importantes como Rodri por su falta de ritmo, tal y como declaró en El Arcángel, también fue otro de los temas por el que fue cuestionado por los medios de comunicación. Y ahí Martínez fue diplomático y apuntó que “ojalá que en todos los partidos que salga Rodri diga que está fundido y nos llevemos los tres puntos. Esa sería la mejor noticia. Para ganar un partido nos tienen que recoger con cucharita. Luego, cuando salimos a saludar a la afición todo el cansancio y la fatiga se nos pasó porque la afición estuvo de 20 sobre 10”.

Esperar

Por último, y debido a que los rojiblancos afrontarán este sábado su última sesión de entrenamiento, no quiso dar pistas pero sí reconoció con respecto a posibles ausencias que “habrá que esperar. Hay varios jugadores tocados y vamos a ver cómo evolucionan”.