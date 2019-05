Sin salirse del discurso. Así se puede resumir la comparecencia de Diego Martínez antes de viajar este sábado a Oviedo donde se enfrentará el domingo al conjunto de Sergio Egea. Para el técnico gallego, su equipo afrontará ante el conjunto carbayón “una batalla durísima ante un gran equipo y en un gran escenario”.

Un rival del que destacó que tiene jugadores “de primer nivel dentro de la categoría”, resaltando la figura de futbolistas como el ex rojiblanco Joselu, Toché, Ibra o Saúl Berjón, del que dijo que “tiene un gran último pase”, aunque no se olvidó de piezas claves como Sergio Tejera o Muñoz en la medular o la agresividad e intensidad de los zagueros.

“En este último tramo de Liga nos enfrentaremos a muchas más adversidades”

Tras el cese de Anquela, el cambio de técnico ha provocado que el Oviedo cambie su sistema de juego a un 1-4-4-2, aunque para el técnico del Granada CF “va a ser un equipo muy duro y fuerte y de los importantes de la categoría en la recta final de la temporada”.

Sin distraerse

Confirmó una vez más que “no miramos la clasificación”, por lo que no quiso distraerse con los posibles resultados de sus rivales directos. “Bastante tenemos con intentar competir en el Carlos Tartiere señaló, para continuar declarando que “no podemos distraernos con lo que hagan los demás equipos ni con el futuro ni el pasado, porque para ganar tenemos que centrarnos en el presente e ir al máximo todos”. De ahí que sentenciara que “lo que hagan los demás no nos debe quitar ni un segundo de atención en nuestro camino”.

De lo que sí se mostró satisfecho es del trabajo de sus jugadores en el día a día que le llevó a manifestar que “ver entrenar a este equipo es una alegría”. Pero es consciente que quedan pocos partidos y de ahí que apuntara que “estamos en un momento muy ilusionante y motivante para todos pero no me gusta perder el tiempo sino aprovecharlo”. Y lo argumentó matizando que “si hasta ahora ha sido difícil llegar a donde estamos, en este último tramo nos enfrentaremos a muchas más adversidades, muchas de ellas que no podemos controlar, por lo que habrá que afinar mucho más en otros aspectos”.

Álex y los delanteros

En cuanto a Álex Martínez, celebró que ya tenga el alta médica aunque no la competitiva. “No está al 100% y está en proceso para alcanzar un buen nivel físico. Llevaba mucho tiempo jugando con dolor incluso durante todo el año anterior”, resaltó.

Por último, y en cuanto al buen momento de cara a portería por el que parecen pasar tanto Adrián Ramos como Rodri que han marcado en las dos últimas jornadas, dejó claro que “en función del momento en el que se encuentren ellos y del rival, tratamos de intentar sacar su mejor versión. Como si no juega ninguno…la clave es que el equipo gane y compita. A estas alturas da igual quien juegue porque lo importante es el escudo que representamos”.

Puede ver la rueda de prensa en el siguiente vídeo: