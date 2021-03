El sueño cumplido de Domingos Duarte

Se anunció su fichaje un 14 de julio de 2019 una vez consumado el ascenso a LaLiga Santander. Llegó procedente del Deportivo de La Coruña donde se encontraba cedido en el Sporting de Portugal, club en el que se formó tras iniciar su carrera futbolística en el GD Estoril y su paso por el Chaves. Se trata de Domingos Duarte, un jugador que pisó Granada sin hacer ruido y se ha convertido en una pieza angular en el esquema de Diego Martínez.

El sueño del central luso siempre fue jugar con su selección y el pasado 12 noviembre de 2020 lo consiguió. Debutó con el combinado portugués en un amistoso frente a Andorra que se saldó con una clara victoria (7-0) por parte de los de Fernando Santos. El defensa completó los 90 minutos en su primer encuentro internacional pero siempre quiere más. Tras jugar en las selecciones sub 19, sub 20 y en una ocasión en la sub 21, buscó en la liga española el escaparate para relanzar su carrera. Lo hizo a Segunda con el Dépor y la jugada le salió bien.

Tres millones

En tierras gallegas disputó un total de 39 partidos, todos ellos como titular y 38 de ellos completos. Una regularidad, aparte de su proyección, que hizo que la dirección deportiva del Granada CF se fijara en él. Tanto que decidieron pagar un traspaso, en torno a tres millones de euros, para firmarlo por cuatro temporadas. Y no se equivocaron. Desde su llegada, el técnico gallego ha contado siempre con él. En Primera División cada vez tiene más nombre y eso le ha servido para seguir contando con la confianza de Santos, que el pasado miércoles 24 le dio la oportunidad de disputar su primer encuentro oficial con Portugal. Fue ante Azerbaiyán en un duelo en el que los lusos vencieron por 1-0 con gol de Medvedev en propia puerta pasada la media hora.

Le restan dos años de contrato y es uno de los jugadores rojiblancos con mejor cartel

El sueño del espigado zaguero se había cumplido. Parece contar con la confianza del seleccionador de su país y este martes puede ser una buena prueba de ello en el duelo que disputará ante Luxemburgo. Y es que ahora, el objetivo es ser uno de los convocados para acudir a la Eurocopa en la que Portugal está encuadrada en el ‘grupo de la muerte’ con Francia y Alemania, además de Hungría. Aunque competencia tendrá pues en su puesto actúan jugadores del caché de José Fonte y, sobre todo, de Ruben Dias por el que el Manchester City pagó al Benfica 68 millones de euros más 3,6 en variables.

Sin duda, y al igual que le ha ocurrido a Rui Silva, las dos últimas campañas del Granada CF le han servido para darse más a conocer y comienza a tener un nombre fuera de nuestras fronteras. De hecho, el pasado verano sonó como posible fichaje de varios clubes de Inglaterra pero finalmente ninguna operación se concretó.

Las 'novias'

Aún le restan dos años de contrato y viendo su rendimiento no sería extraño que los cantos de sirena volviera a aparecer en el mercado veraniego. El ser internacional suma pero su personalidad, calidad y velocidad a sus 26 años recién cumplidos, lo que le convierten en una pieza más que apetecible. Representado por Media Base Sports, con pasado en la gestión del club rojiblanco, a buen seguro que ‘novias’ no le faltarán aunque a favor del cuadro nazarí esté la situación económica de los clubes debido a pandemia generada por el coronavirus.

El pasado verano su nombre sonó como posible fichaje de varios clubes de Inglaterra

De hecho, es uno de los jugadores de la plantilla que dirige Diego Martínez que más se ha revalorizado. No obstante, su club de origen, el Sporting de Lisboa se reservó un 25% de una futura venta, por lo que una cuarta parte del dinero que, en su caso, pudiera recibir el conjunto granadinista iría a la histórica entidad lusa.

Traspasable

Si se echa un vistazo al plantel de futbolistas en propiedad y teniendo en cuenta que Rui Silva se marchará en el mes de junio, Duarte, Milla, Luis Suárez, Machís o Neva son los, a priori, potencialmente traspasables aunque la idea del Granada CF no sea esa pero el mundo del fútbol es imprevisible.

76 partidos

Domingos Duarte suma ya 76 partidos como rojiblanco entre LaLiga Santander, la Europa League y la Copa del Rey en los que ha sumado cuatro goles en total. Aunque es su alta disponibilidad y sus escasos problemas físicos los que ha hecho que se haya convertido en un pilar de la zaga nazarí, donde ha crecido en estos dos años hasta alcanzar su sueño: el ser internacional con su país.