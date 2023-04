El Granada CF empata ante el Eibar y no logra acceder al liderato de Segunda División

El Granada CF volvió desperdiciar una nueva ocasión de acceder al liderato, tras empatar a uno con el Eibar, que mantuvo el liderato en un encuentro muy equilibrado. Los rojiblancos lo intentaron como pudieron pero se encontraron enfrente a un equipo muy bien armado que por algo es el líder de LaLiga SmartBank. Restan cuatro partidos y todo puede pasar pues la igualdad en la categoría es notable en su zona alta, pero perder el average con Levante, Las Palmas y también con los armeros no ayuda a aumentar las opciones de ascender de manera directa.

En su primer acto, el duelo estuvo marcado por la igualdad y las alternancias en el dominio del balón. Ambos contendientes se jugaban mucho y eso se notó sobre el verde del Estadio Nuevo Los Cármenes. Y es que ninguno quiso arriesgar lo más mínimo, confiando en un error del contrario para hacer daño. No obstante, aunque hubo fases en las que el control del esférico correspondió al cuadro eibarrés, el equipo que más ocasiones tuvo fue el local.

Melendo, el objetivo

El primero que lo intentó fue Antonio Puertas en el 7’, pero tras recibir en el área y girarse, trató de sorprender a Luca Zidane con un disparo al palo corto que no encontró portería. La respuesta llegó por medio de Corpas quien, tras hacer una bicicleta por banda derecha, chutó demasiado cruzado ante el arco de Raúl Fernández. Los de Gaizka Garitano tenían muy claro su plan partido. Y en especial frenar a Óscar Melendo, el auténtico generador del fútbol de los rojiblancos y que tuvo mucha participación pero también estuvo muy vigilado.

El Eibar estuvo muy bien plantado sobre el terreno de juego y tuvo las ideas muy claras

Con una línea defensiva muy adelantada cuando el Granada CF comenzaba a jugar desde atrás, el objetiva de los visitantes era ahogar la creación frenando al menudo mediapunta de cualquier forma, si no limpiamente, a base de faltas alguna de ellas muy duras que Gálvez Rascón no quiso apreciar alguna muy dura con amarilla. El encuentro, intenso y donde los duelos individuales cobraron una gran importancia, tornó a un intento por dominar el balón por parte de ambos equipos sin éxito. Pero eran los de Paco López los que tuvieron más peligro.

Gran Bodiger

Yann Bodiger lo intentó desde casi propio campo y es que el Eibar obligó a jugar con numerosos envíos en largo y cambios de orientación que no siempre surtieron efecto. Ello desesperó por momentos a la afición granadina. Incluso se llegaron a escuchar tímidos silbidos y eso que el equipo está peleando por ascender a Primera División. Cómo sería si estuviera luchando por no descender.

En el último cuarto de hora, y liderados por Bodiger, que cuajó una gran primera parte, destacaron dos acercamientos tras romper la presión vasca en la medular. El centrocampista galo, tras una internada en el área por la izquierda, optó por chutar y su intento lo desvió el hijo de Zidane a saque de esquina. La última la tuvo Uzuni tras recibir en largo de la zaga pero su remate era muy complicado a la media vuelta y el cuero se terminó marchando fuera. Fue lo más destacado de un primer acto que terminó con un pique entre ambos banquillos y un enfrentamiento entre el portero suplente del Eibar, Yoel, con Paco López que incluso llegaron a encararse que no pasó a mayores.

Segunda mitad

Pareció arrancar el Granada CF con una marcha más tras el paso por vestuarios. Jugó mucho más en el arranque en campo contrario y en el minuto 53 Puertas tuvo una ocasión a centro de Carlos Neva de cabeza, pero el cuero le llegó a las manos del guardameta armero. La sensación era de haber dado un paso adelante pero sin desprotegerse defensivamente. Pero en una acción a balón parado, el conjunto guipuzcoano se adelantó en el marcador. Corría el minuto 60 y Raúl Fernández evitó el gol tras un libre directo botado por Arbilla pues el chut iba a la escuadra. Pero Bautista estuvo más listo y rápido que la zaga rojiblanca y anotó a puerta vacía.

La reacción en el banquillo local no se hizo esperar y salió del campo Callejón para dar entrada a Bryan Zaragoza. Restaba media hora más el descuento y todo lo que fuera que el Eibar no ganara era bueno. Había que marcar un gol pero el tanto eibarrés hizo mucho daño. Y encima, Garitano refrescó todo el frente de ataque dando entrada a Blanco Leschuk, Rahmani y Quique por Bautista, Stoichkov y Corpas. Una apuesta para asustar más a su rival. En el 70’, Álvaro Tejero tuvo el 0-2 y los pitos fueron a más. No era el mejor ambiente para intentar la remontada. Pero esa es la afición del Granada CF.

Mala lectura

Y la fortuna sonrió. Un centro desde la izquierda de Bryan Zaragoza lo introdujo en propia puerta Blanco Leschuk. Y la grada coreó el !Sí se puede! Muchos de ellos habían pitado un minuto antes. Cosas del fútbol y de Granada. Paco López se jugó el todo por el todo y dio entrada a Famara Diédhiou, que sigue sin demostrar la fama de mundialista, Weissman, que corre como pollo sin cabeza, y Sergio Ruiz. Posteriormente reforzó el centro del campo con Pol Lozano. Se cambió el sistema a un 1-4-4-2 con Bryan y Uzuni en banda.

Los rojiblancos llegaron muy cansados en la recta final y no leyeron bien el partido

El choque era vibrante con un ida y vuelta. Y cada vez que salía el Eibar en ataque se olía el peligro. Había mucho en juego y el técnico local le pedía a sus jugadores cabeza pues no estaban leyendo bien el partido. El cansancio hizo mella y en la recta final fueron los visitantes los que más acercamientos tuvieron. Famara Diédhiou desesperó a la grada con sus pérdidas porque a la contra los vascos eran muy peligrosos, pero no estuvieron acertados. Y así finalizó una cita de nuevo desaprovechada para acceder el liderato. Y van muchas. El viernes, una más en Vitoria. Quedan emociones fuertes.