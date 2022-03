El Elche también le gana al Granada CF

El Granada CF cayó en Los Cármenes ante el Elche (0-1) en un duelo en el que los rojiblancos lo intentaron en todo momento pero, como en anteriores jornadas, les faltó acierto para volver a ganar, algo que aún no conoce en 2022.

En la primera mitad, los de Rubén Torrecilla, que debutó en el banquillo local, gozó de tres claras ocasiones en el arranque que pudo cambiar el signo del encuentro. Un centro de Suárez que no pudo rematar Uzuni, un disparo a bocajarro de Carlos Neva que repelió Edgar Badía y un potente chut de Luis Suárez que se encontró de nuevo con el portero ilicitano, no fueron aprovechadas. Todo lo contrario que los de Francisco, que a los once minutos se adelantaron por medio de una contra liderada por Pere Milla que Fidel remató al fondo de las mallas de disparo cruzado.

Jarro de agua fría

El tanto le hizo daño a los rojiblancos que por momentos se vieron incapaces de superar el orden táctico de los de Francisco. Poco a poco, fueron despertando y jugaron más en campo contrario que propio pero sus oportunidades llegaron por medio de disparos lejanos por medio de Uzuni, Milla y Quini que no encontraron portería, por lo que el duelo en su primer acto terminó con un inquietante 0-1.

Segunda mitad

Tras el descanso, los de Torrecilla salieron en busca del empate y en el 53’ gozaron de una doble ocasión. Petrovic, en jugada individual, llegó a la frontal y remató con la puntera salvando Badía, que también despejó el posterior disparo de Alex Collado. Antes de la hora de partido Milla se encontró con el larguero desde unos 25 metros.

Pese a cambiar el dibujo y actuar con cuatro atrás, le costó al Granada CF generar peligro pese a contar con más frescura con los cambios. Logrando el Elche defender su renta para dejar muy tocado a un Granada CF que no levanta cabeza.