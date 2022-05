Directo: Minuto a minuto del Granada CF-Espanyol

El Granada CF puede este domingo lograr la permanencia un año más en LaLiga Santander. Para ello, si vence al Espanyol lo habrá logrado en la última jornada de la competición, aunque le valen otros resultados en función de lo que hagan Cádiz y Mallorca.

Las cuentas del Granada son claras, ya que depende de sí mismo y busca un triunfo que le permita certificar la permanencia en LaLiga Santander, algo que no pudo hacer en la pasada jornada al perder en el feudo del Betis (2-0). Caso no de vencer, los rojiblancos también se salvarán si ellos empatan y no ganan el Cádiz en Vitoria al Alavés o el Mallorca en Pamplona a Osasuna, o si pierden y cae también el Cádiz o empata el Mallorca.

El once

Aitor Karanka recupera respecto al partido ante el Betis al lateral Sergio Escudero tras cumplir un partido de sanción y al extremo venezolano Darwin Machís, que estaba lesionado. La principal duda es Maxime Gonalons, que ha arrastrado molestias musculares durante la semana. En caso de no poder jugar, será Petrovic el titular.

También hay dudas en los laterales que actuarán de inicio, con el citado Escudero, Quini y Arias pugnando por dos posiciones, mientras que tampoco está claro quiénes serán los elegidos para la titularidad de mitad de campo hacia arriba. Karanka no podrá contar seguro para el choque con los lesionados Raúl Torrente, Carlos Neva, Rubén Rochina, Ángel Montoro ni Dani Raba.

El rival

Por su parte, el Espanyol llega a Los Cármenes sin nada en juego con la intención de terminar el curso con buenas sensaciones y borrar unas semanas convulsas, en las que sobresalió el cese del entrenador, Vicente Moreno. Su técnico interino, Luis Blanco, no podrá con Keidi Baré, Manu Morlanes y Pedrosa por lesión, además de Raúl de Tomás por acumulación de tarjetas amarillas. El atacante es el máximo realizador del equipo con 17 dianas y el mejor goleador español junto a Iago Aspas, del Celta.