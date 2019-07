Durante el mercado de fichajes son muchos los nombres que salen y menos los que llegan a los distintos equipos. Son épocas de numerosos rumores, continuas negociaciones y contrataciones que no siempre salen bien. La última experiencia en Primera División del Granada CF que se prolongó durante seis temporadas deja claro que no siempre se acierta. En muchos casos sí se consiguió que determinados futbolistas rindieran pero en otros el fracaso fue mayúsculo, bien sea por llegar de vuelta y con poca hambre o por no adaptarse, al margen de varios casos en los que la calidad de los protagonistas no dio para jugar en una de las mejores ligas del mundo.

Cuando el conjunto rojiblanco ascendió en la temporada 2010-2011, a Quique Pina y Juan Carlos Cordero les costó mucho convencer a los distintos profesionales para que firmaran por un equipo que en apenas dos años pasó de Segunda División B a Primera con muy poca estructura. Pero si por algo destacaban ambos gestores era por controlar el mercado y de los que llegaron en esa primera campaña, tan sólo seis no dieron la talla. Una cifra de las más bajas pues conforme fueron pasando los años, el acierto fue a menos hasta que con la llegada de Jiang Lizhang se terminó por descender.

Más aciertos

En la 2011-2012 los que no cumplieron con las expectativas fueron un sexteto de futbolistas, algunos de ellos desconocidos, que no rindieron. Se trata de Moisés Hurtado, Pamarot, Johan Mollo, que llegó como una figura y apenas jugó dos partidos como titular, el senegalés Pape Diakhaté, el argelino Hassan Yebda -ambos internacionales- o el brasileño Henrique Almeida. La experiencia de este último fuera de Brasil no fue precisamente buena y en la entidad nazarí apenas jugó 210 minutos.

Jugadores como Mollo, Floro Flores, Torje, Riki, David Barral o Thievy fracasaron en Granada

Un año más tarde se aprendió de los errores y fueron cinco los jugadores que no dieron lo que se esperaba de ellos. Entre ellos seguía Yebda, que no terminó de cuajar, lesiones al margen, pese al cartel con el que llegaba. Algo similar a Buonanotte, un menudo media punta que nunca fue indiscutible y que se marchó sin rendir lo que se esperaba de él tras dos cursos. Tampoco lo hizo el lateral Juanma Ortiz y dos de los fichajes más mediáticos que se hicieron y que no quedarán en la memoria de los granadinistas para la historia precisamente. Ni Floro Flores, cuya vida al margen del fútbol dejaba mucho que desear, ni Torje, catalogado como el 'Messi de los Cárpatos', dejaron muestra de esa supuesta calidad que tenían.

En la temporada 2013-2014, Yebda, Diakhaté y Buonanotte seguían sin dar su mejor nivel, pero tampoco lo hicieron otros que llegaron como Alexander Coeff, Michael Pereira o Riki. El primero llegó como una promesa del fútbol francés y tan sólo fue titular en ocho ocasiones. Pereira comenzó jugando pero fue desapareciendo del once mientras que Riki fue el claro ejemplo de futbolista con nombre que viene de vuelta, sin ilusión y no da la talla en el ocaso de su carrera.

Poco tino

El punto de inflexión de las seis campañas en Primera llegó en la 2014-2015, cuando los encargados de los fichajes comenzaron a tener poco tino, siendo más de una docena los profesionales que ofrecieron poco rendimiento. Media plantilla prácticamente, lo que llevó a los rojiblancos a sufrir hasta la última jornada con un empate en Los Cármenes ante el Atlético de Madrid para mantenerse. Nombres como Nounkeu, Adrián Colunga, Candeias, Eddy Silvestre, Héctor Yuste, Insúa, Javi Márquez, John Córdoba, Juankar, Larsson, Lass, Sissoko además de Riki, limitaron los recursos de Joaquín Caparrós, Abel Resino y José Ramón Sandoval que fueron los inquilinos del banquillo.

La temporada del descenso a LaLiga 1|2|3 trajo numerosos errores en los fichajes

Superar esa cifra de fracasos no era fácil y de hecho al año siguiente (2015-2016) se redujo el número. Profesionales como Musavu-King, David Barral, Biraghi, Edgar, Jesús Fernández, René Khrin, Nico López, Salva Ruiz o Thievy dejaron claro que acertar en los fichajes no es nada fácil al depender ya no sólo del fútbol que cada uno lleve en sus botas sino en la capacidad de adaptación, el compromiso y la profesionalidad de cada uno de ellos.

Aunque, sin duda, el año que pocos aficionados olvidarán será el del descenso a Segunda División A. Bajo la dirección deportiva de Javier Torralbo ‘Piru’, no se dio una a derechas y pocos se salvaron. Se formó una plantilla excesivamente joven, con más de una docena de nacionalidades distintas, cada uno con unas costumbres y procedentes de ligas en ocasiones poco competitivas. Un mezcla que terminó por explotar pues ni Angban, Atzili, Alberto Bueno, Carcela, Ezequiel Ponce, Gustavo Silva, Gastón Silva, Jon Toral, el griego Koné, Luis Martins, Rubén Vezo, Sergi Samper, Ingasson, Tabanou o Tito demostraron no tener nivel para lograr una permanencia casi imposible desde el primer encuentro.

Toca hilar fino

Tanto Antonio Cordón como Fran Sánchez y el resto de la dirección deportiva del Granada CF saben que en sus manos están gran parte del éxito de los rojiblancos en su vuelta a Primera. Toca hilar fino y equivocarse lo justo teniendo en cuenta el presupuesto que se tiene, porque volver a errores del pasado tiene unas consecuencias que nadie quiere.