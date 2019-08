El lateral izquierdo turco Ismail Köybasi, última incorporación del Granada CF, dijo este viernes en su presentación oficial que llega “preparado tanto física como mentalmente para aportar el máximo”. El internacional turco, que llega libre desde el Fenerbahce y que se compromete con el conjunto rojiblanco para una temporada con una segunda opcional, indicó que está “muy feliz”.

Köybasi, de 30 años, ha coincidido las dos campañas anteriores con Roberto Soldado y eso ha sido clave para su llegada: “Hablé con él antes de venir aquí y me dijo muchas cosas positivas, las más importante de todas que el club es una gran familia y ese es uno de las aspectos que me ha hecho decidirme para venir”, explicó.

Estilo de juego

“Siempre que juego doy lo mejor para el equipo y los compañeros. Antes me gustaba jugar más ofensivo, ahora he cambiado un poco y prefiero ayudar más al equipo defensivamente”, manifestó el lateral, quien se mostró “preparado si el entrenador quiere” para jugar ante el Espanyol.

"Estuve entrenando en junio en el CAR y me ayudó mucho. Soy un profesional y me gusta mucho prepararme”

Köybasi, que hasta ahora nunca había jugado en ningún equipo que no fuera turco, afirmó que llega a España para “seguir prendiendo y probar” en una liga en la que espera hacerlo “lo mejor posible”. “Siempre que juego doy lo mejor para el equipo y los compañeros. Estuve entrenando en junio en el CAR y me fue muy bien para la preparación, me ayudó mucho. Soy un profesional y me gusta mucho entrenar”, agregó.

Experiencia

Por su parte, el gerente deportivo del Granada CF, Fran Sánchez, destacó que Köybasi “es un lateral con gran experiencia, que tiene buen manejo de balón y puede aportar cosas ofensivas”, resaltando que es un jugador “muy competitivo”. “Agradezco su predisposición y destaco las ganas y la ilusión que tiene por jugar en el Granada CF y en la liga española. Lleva un verano con entrenamientos muy duros para estar preparado”, añadió el dirigente.

Soldado clave

Sánchez reconoció que “por supuesto” que hablaron con Soldado sobre el jugador pero que “la decisión final es nuestra”. “Pedimos referencia a Roberto y a otras personas, nos hablaron muy bien de él como jugador y como persona. Hemos tenido durante el mercado, y seguimos teniendo, diferentes opciones y creemos que él es la mejor opción para el lateral izquierdo”, añadió. El gerente deportivo del Granada confirmó que con esta incorporación “queda cerrado” el lateral zurdo y que Carlos Neva “sabía que iba a venir con seguridad otro lateral” cuando se quedó en el primer equipo.

"Carlos Neva “sabía que iba a venir con seguridad otro lateral"

Fran Sánchez también se refirió a la salida de Rodri, confirmada este viernes: “A Rodri sólo le agradezco todo lo que nos dio y su gran actitud durante este tiempo. Él sabe que deportivamente no contamos con él desde principio de verano. Le deseamos lo mejor”.

Más fichajes

A su vez, el director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, quiso agradecer a Köybasi que hizo “un esfuerzo grande para estar con nosotros” y que tuvo “la paciencia que le pedimos hace tiempo”. “Tienes una nueva familia y estamos muy contentos de que estés aquí”, agregó.

El dirigente confirmó que, en principio, habrá más incorporaciones en lo que queda de mercado: “Podemos hacer más cosas desde el punto de vista económico, dependerá de cómo funcione el mercado. Sabemos lo que queremos y cuáles son nuestros objetivos y tenemos capacidad económica para hacer cosas, pero tampoco haremos por hacer".