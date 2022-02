El entrenador del Granada CF Robert Moreno analiza los recientes fichajes de la entidad

Robert Moreno aprovechó la cita con los medios de comunicación en la previa del choque ante el Real Madrid para hacer un balance de las nuevas incorporaciones llegadas en el mercado de invierno al Granada CF. Respecto a los más jóvenes, Petrovic y Arezo, señaló que son “dos jóvenes con potencial que vienen a una liga que no conocen”. Tras apuntar que “tienen muy buena pinta por los vídeos y las valoraciones de la dirección deportiva”, quiso aclarar que “no van a ser la solución y hay que ir con mucho cuidado con ellos”.

En concreto, de Arezo resaltó que “es un chico casi juvenil con el que espero que no se carguen las tintas sobre él porque hay que ayudarle”. De ahí que resaltara que “son los veteranos y los que están aquí los que tienen que tirar adelante”. Eso sí, avanzó que “tiene mucho gol, es fuerte, se implica mucho defensivamente y aporta algo diferente en ataque”. Por lo que se refiere a Petrovic, lo definió como “un medio centro clásico. Me recuerda a Radoja, que maneja bien el balón, sabe posicionarse y anda bien fisicamente”.

Dani Raba

En su exposición, alabó “el conocimiento que tiene de LaLiga Santander Dani Raba, y eso “le da ventaja sobre el resto, es más maduro y conoce la competición, por lo que le va a resultar más fácil poder rendir”. De sus condiciones destacó que “es un jugador zurdo que puede jugar en ambas bandas y además, de segunda punta. Aporta físico y viene a complementar las cuatro posiciones que queríamos tener en posición de extremo, con dos jugadores al menos de garantías en cada posición”.

Uzuni

También habló de Uzuni, del que dijo que “le ha tocado enfrentarse en Europa a equipos fuertes y ese bagaje le va a facilitar poder ayudarnos. Viene a ser extremo a pierna cambiada, tiene gol, trabajo entre líneas y llega con un hambre enorme”.

Cuestionado por la profundidad de su plantilla con las nuevas incorporaciones fue contundente y dijo que “hay jugadores con contrato que cuentan poco y optan por querer seguir compitiendo y no salir. Lo ideal es 20-21 futbolistas pero en mi cabeza hay dos jugadores por posición, con más de eso sobredimensionas la plantilla, te dificulta los entrenamientos y lleva a situaciones que no son deseables”.

Abram y Machís

Y respecto a las salidad, concluyó que “Abram se ha topado con Torrente y no tenía sentido tener más de dos jugadores por posición. Lo mejor para él era encontrar un sitio donde se sintiera importante”. En cuanto a Machís apuntó que “es un jugador que ha marcado varios años maravillosos en Granada. Él estaba con la cabeza en que quería salir y eso se ve en el rendimiento. No he tenido al mejor Machís y ante esas situaciones lo mejor era encontrar una salida”.

Manchu

Por último, de Monchu aclaró que “no tenía sentido tener siete mediocentros. Se lo comuniqué a él y a otros compañeros que sus posibilidades de jugar iban a ser pocas. Decidió irse y los demás quedarse”.