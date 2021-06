La afición del Granada se muestra expectante tras los cambios en la estructura del club

Apenas restan nueve días para que la plantilla del Granada CF vuelva al trabajo y la sensación que existe en el entorno de la entidad es de incertidumbre. Los cambios en la estructura interna del club, los pocos movimientos a nivel deportivo, salvo la contratación del director deportivo y el entrenador, y la poca comunicación con los colectivos de aficionados más importantes han provocado dudas en un sector de los seguidores.

Tanto la Asociación G19 Peñas del Granada CF, como las granadinistas 5001 y You'll Never Drink Alone se muestran expectantes de cara a la próxima temporada aunque de todos ellos, es el presidente del G19 el que se muestra más duro con la gestión que está desarrollando la consejera Patricia Rodríguez desde su nombramiento el pasado 22 de febrero.

Asociación G19

José Valcárcel, que además es el presidente de la Peña Granadinista Puebla de Don Fadrique, declaró a Granada Hoy que “aquí nadie habla y después de dos temporadas excepcionales parece que todo se viene abajo. Todos especulamos pero la realidad es que no pinta bien. Tras ver la experiencia de hace unos cuatro años, todo el mundo está expectante y con malas sensaciones”. No obstante, desea “estar equivocado”.

Valcárcel tiene claro que el problema de los nuevos gestores es “la transparencia”. De ahí que haya solicitado al club “como G19 una reunión para ver qué hay, conocer si se podrá viajar la temporada que viene o no y, al menos, conocernos porque nadie del club se ha puesto en contacto conmigo tras el cambio en la presidencia de nuestra agrupación”. Entre otros aspectos, quiere tratar “un convenio que tenemos que firmar y no se ha hecho, ni tampoco me han dicho nada ni por parte de la nueva consejera ni de la gente que trabaja en el área social”.

Dudas

Por todo ello, el recién nombrado presidente de la agrupación que engloba a la mayoría de las peñas manifiesta que “después de las dos mejores temporadas de la historia del Granada CF, que pase esto no creo que lo merezcamos. La sensación es que vamos a peor, esa es mi sensación y lo mismo estoy equivocado. Es muy raro que Diego Martínez se vaya en el mes de mayo y se tarden tres semanas en presentar un nuevo entrenador”.

Monterrubio

Y es que como presidente de la Peña de La Puebla de Don Fadrique, compara la gestión con Patricia Rodríguez con la de Antonio Fernández Monterrubio, del que dijo que “se ha puesto en contacto con nosotros en tres o cuatro ocasiones y eso que somos un colectivo que está lejísimos de la capital. Incluso tuve un problema familiar, se enteró y me llamó”. De ahí que califique al ex director general del club como “una persona cercana. Llegó cuando el club era un solar y se va tras lograr todo lo que ha conseguido, por lo que creo que se merecía otro trato”. Por último, reconoce que “cuando Diego Martínez se fue pensé que no se acababa el mundo porque hay una base pero si hay jugadores que se quieren ir es por algo”.

Por su parte Lidia Ramos, presidenta de You'll Never Drink Alone, declara que su colectivo “no tiene la sensación de desbandada. Seguimos teniendo mucha ilusión y estaremos con la nueva consejera y con Robert Moreno a muerte porque al final lo que nos queda es el escudo”. Tras apuntar que los aficionados que forman parte de la asociación están “eufóricos” por la vuelta a los estadios porque supone “un reencuentro con la vida y comenzar a ver el final de esta pandemia”, tiene claro que “hay mucho derrotista y aquí pasamos de héroes a villanos en poco tiempo”.

"Muy pronto"

Ramos resalta que “tras la llegada de la nueva consejera ha empezado a salir gente a la que se le tenía cariño por todo lo que han conseguido y eso choca, pero lleva poco tiempo por lo que sería muy atrevido criticarla. No podemos opinar ni mal ni bien su gestión porque es demasiado pronto”.

Eso sí, han solicitado “una reunión con el club para una primera toma de contacto porque con nosotros nadie ha hablado”. En ese sentido, declara que “con los anteriores gestores la comunicación era muy fluida, incluso en plena pandemia nos explicaron el plan del club con los trabajadores y se nos pidió opinión”.

Asociación 5001

En la misma línea de cautela se muestra la Asociación Granadinista 5001. Tanto Mariano de Damas, su presidente, como José Guerrero, vocal, se muestran “expectantes para ver qué pasa”. El máximo representante del único ente con derecho a acudir a la junta de accionistas prefiere “darle una oportunidad” a los nuevos gestores para “conocer el proyecto”. Y lo argumenta señalando que “el fútbol es imprevisible y aquí lo que hay valorar son los resultados y no las expectativas previas”. Por tanto, pide “tener tranquilidad y ver cómo evolucionan las cosas”.

A su vez, José Guerrero matiza que “no podemos ser catastrofistas pero es normal que la afición tenga dudas tras desmantelar toda la estructura que ha llevado al club a la mejor temporada de su historia”. Y es que tiene claro que “queremos saber adónde vamos, simplemente”. Porque si algo ha caracterizado a la Asociación 5001 ha sido “ayudar, echar una mano y dar ideas si son necesarias porque siempre hemos estado al lado del club, tanto en los malos como en los buenos momentos”.