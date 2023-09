Paseo del Girona ante el Granada CF que mantiene su sangría defensiva (2-4)

El Granada CF sumó una nueva derrota en Los Cármenes al caer con contundencia ante el Girona por 2-4, en un duelo en el que una malísima primera mitad marcó el resto de la cita. Con muchas dudas a nivel defensivo, en la reanudación los locales se metieron en el partido pero ya ha encajado nada menos que 16 goles en cinco encuentros. Ahí está la sangría.

Este lunes, el director general y el deportivo de la entidad rojiblanca en un desayuno informativo señalaron que con cinco centrales ya es suficiente y que no han encontrado nada en el mercado que mejorará lo que ya había. Doctores tiene la Iglesia pero todo aquel que vio el partido de los de Paco López ante el conjunto de Míchel no se fue precisamente con la sensación de que este equipo tiene mimbres suficientes a nivel defensivo, y ya no sólo a nivel de zagueros, para contener la calidad que suelen tener los equipos de Primera División.

Superiores

En un partido horrendo sobre todo en la primera mitad, los rojiblancos ofrecieron un primer acto para olvidar. Superados en todo y en todas las zonas del campo, el Girona fue un ciclón en Los Cármenes ante un contrario con muchos problemas atrás, endeble en la medular y sin la personalidad suficiente para, al menos, plantar cara y tratar de arrebatarle el balón a su rival. El técnico de Silla sorprendió con un once en el que faltó el que, junto a Gumbau y Bryan Zaragoza, había sido el jugador que más rendimiento había ofrecido que no es otro que Sergio Ruiz. Optó por retrasar la posición de Melendo, que se vio muy superado por la situación demostrando que para nada es el pivote su posición ideal. Y es que en el fútbol una de las máximas es que lo que ya funciona, no lo toques.

Pronto, demasiado pronto, el Girona comenzó a amenazar en ataque. A los tres minutos, Dovbyk remató alto tras una contra. La reacción llegó 180 segundos después con una internada de Ricard por la derecha cuyo centro no lo atrapó Gazzaniga, que dejó el balón muerto en el área pero ningún atacante local pudo rematar. Los de Míchel llegaban con mucha facilidad por ambos flancos, sobre todo una vez superada la tímida línea de presión del inexistente centro del campo.

Pasado el cuarto de hora, Ignasi Miquel estuvo a punto de introducir el cuero en su propia portería hasta en dos ocasiones, en una rechazó Raúl Fernández y en la continuación de la jugada envió el balón al córner. Las dudas eran cada vez más continuas y eso lo aprovechó el cuadro gerundés. Sin apenas posesión, el único recurso fue enviar en largo a Lucas Boyé, que hizo lo que pudo. Poco más recursos tuvo el Granada CF en ataque. En el 21’, Uzuni no llegó por poco a un centro de Callejón.

Golazos

Fue el preludio del primer tanto del Girona que anotó Tsygankov con un buen disparo a la escuadra tras una gran jugada individual de Savio, que se fue de hasta dos rivales (22’). Pero el desbarajuste fue a más cuando, nueve minutos más tarde, Melendo se dedicó en una zona con mucho tráfico en la medular a conducir el cuero y tratar de regatear. Obviamente perdió el balón y Savio no lo desaprovechó anotando el 0-2 con un zurdazo impresionante desde la media luna.

La sentencia

Y no se quedó ahí pues en el 34’ una falta lateral botada por Aleix García al segundo palo fue tocada por Dovbyk para David López, que dejó el choque sentenciado bajo palos. Sin sostén defensivo alguno, y constantes llegadas con demasiada facilidad al área de Raúl Fernández, la afición granadina se cansó del mal juego de su equipo y pitó, merecidamente, a su equipo. No era para menos. Eran ya 15 goles en cinco partidos. Demasiada losa.

El Granada CF llegó con opciones de sumar en la recta final pese a la superioridad del Girona

El runrún y las pitadas de la grada fueron una constante hasta el descanso. Los rojiblancos pudieron recortar distancias tras un centro de Ricard que Uzuni, con todo a su favor, no remató con precisión. Antes del receso pudo llegar el 0-4 pero el palo se interpuso en el remate de Tsygankov tras eludir a Raúl. Y así terminó una primera mitad inolvidable...para los catalanes. Y es que el baño fue de época.

Sin cambios

Sorprendentemente, Paco López no movió ficha tras el descanso y sacó el mismo once. Quedaría satisfecho el preparador con su equipo. Sería el único. Los rojiblancos lo intentaron más con corazón que con la cabeza. No quedaba otra. Uzuni pudo recortar distancias en el 54’ pero se encontró con una buena intervención de Gazzaniga. Al menos lo intentaron. Pero el Girona, pese a que se relajó, cada vez que atacaba generó el miedo en la grada. En especial Savio que demostró una enorme punta de velocidad además de un talento que ya quisiera tenerla en su plantilla Paco López.

Gol rojiblanco

Pero en un saque de esquina, ya con Raúl Torrente y Gonzalo Villar en el campo, Uzuni al fin tuvo premio a su constancia e inauguró el casillero local en el segundo palo previo toque de cabeza de Ignasi Miquel. Restaba más de media hora ante un contrario acomodado y menos activo en fase ofensiva. Y eso que pudo aprovechar un grave error de Raúl Fernández que le entregó el esférico a Stuani, que disparó pero el guardameta vasco reaccionó bien para evitar el 1-4.

En el último cuarto de hora, de nuevo Raúl hizo una gran parada en un mano a mano con el delantero uruguayo. Debutó Álvaro Fernández y Lucas Boyé, a pase de Famara, hizo el 2-3 a cinco minutos del final. Los Cármenes comenzó a soñar con su equipo que, al menos, puso garra en la segunda mitad. Y es que era increíble que, tal y como se desarrolló el choque, los rojiblancos tuvieran opciones de sumar. Hasta que Yan Couto, en otra acción individual de Savio, puso la puntilla definitiva en el 89’.