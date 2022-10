Insulso empate del Granada CF ante el Huesca que enfada a la afición rojiblanca

En un mal encuentro, el Granada CF sumó un punto en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Huesca (0-0) que supo a poco para sus aficionados aunque tampoco mereció más. El cuadro de Aitor Karanka, al que algún sector de la afición le solicitó que se marchara pese a estar en la octava jornada, ha dado un gran bajón en su juego, con muchas dudas. La única nota positiva es que se sigue estando invicto en casa.

No pasará a los anales de la historia la primera mitad que realizaron los rojiblancos. Con constantes imprecisiones, desconexiones defensivas, horribles entregas y con escasa profundidad, el conjunto de Aitor Karanka tuvo muchos problemas parar generar peligro ante un ex como Andrés Fernández. Los primeros diez minutos, tediosos, fue un claro ejemplo de lo que no se debe hacer para ganar un partido. En el 3’, un error en la entrega de Cabaco, sumado a uno más grave de Bodiger, dejó sólo a Carlos Kevin que no supo aprovechar tantos regalos. Sesenta segundos después, otra mala entrega provocaron los primeros pitos de una grada al que no le está convenciendo el juego de su equipo en las últimas jornadas.

Para olvidar

El choque fue avanzando y las sensaciones no eran nada buenas. A los 20 minutos se repitieron de nuevo los pitos pues su equipo no sólo no llegaba al área rival sino que, simplemente, no sacaban el cuero con una mínima claridad. Bodiger tampoco ayudaba en la creación, todo lo contrario, y en esas el Huesca se fue creciendo con el paso del tiempo. Únicamente un envío en largo a Uzuni, que regresó de su periplo con la Selección albanesa, que controló como pudo y cuando iba a disparar se anticipó un rival, fue el acercamiento más ‘destacado’ en 22 minutos para el olvido.

Pero la respuesta no tardó en llegar y en el 25’ Raúl Fernández salvó sobre la línea evitando que el cuadro oscense se adelantara en el marcador. Gerard Valentín, que dio mucho trabajo a Quini, centró para Carlos Kevin que no pudo rematar pues de haberlo hecho se habría movido el marcador. Fue un zaguero local el que tocó el cuero para que el guardameta vasco despejara como pudo. Y en el 28’, más pitos. Nadie estaba contento un partido que por momentos fue infumable. Vamos, un pestiño.

A la afición no le está convenciendo el juego de su equipo en las últimas jornadas

Pero en los últimos diez minutos la aparición de Rubén Rochina le dio otro aire a los locales. Bajó a recibir, se asoció y por ahí llegaron los mejores minutos. Para empezar, tras una gran jugada individual, provocó una falta que Callejón estrelló en el larguero del arco defendido por Andrés (36’). Posteriormente disparó desde la frontal tras un balón al espacio para el canterano Bryan Zaragoza que la puso al borde del área. Sin embargo, el chut del valenciano fue rechazado por un contrario en dirección al córner.

Fue la mejor fase del juego de un Granada CF con muchas entregas absurdas que pusieron en peligro al compañero, con escasa profundidad por las bandas, con Bodiger perdido y la zaga demasiado dubitativa. Lo mejor fue, sin duda, haberse ido al descanso con empate a cero.

Andrés, un espectador más

Tocaba mejorar, y mucho, tras el receso. Pero tampoco empezó bien el segundo acto. Timor, tras un saque de esquina botado por Marc Mateu, a punto estuvo de adelantar a los de Ciganda. Un Mateu que lo intentó de volea con la zurda sin fortuna. Unos primeros sustos que quedaron en nada con la explosividad de Bryan y el trabajo de Callejón. Pero Andrés pasada la hora de partido aún no se había empleado a fondo.

Karanka buscó con un doble cambio variar la dinámica del choque. Entraron al verde Melendo y Antonio Puertas por Rochina y Bryan. Sustituciones que no gustaron en la grada pues, sobre todo el primero, estaba siendo el mejor de los rojiblancos. El ex del Espanyol le quiso dar más continuidad al juego desde la media punta.

Los rojiblancos fueron a arreones durante el encuentro

Pero el Granada CF iba a arreones. Tenía momentos en los que pareció que encerraba a su rival pero duraban muy poco para desesperación de sus seguidores. Los aragoneses, cuyo entrenador evitó con los cambios quedarse con un jugador menos al suplir a casi todos lo que tenían amarilla, buscaron en la velocidad de Soko asustar a su rival. Hubo que esperar al minuto 80 para ver por primera vez en acción a Andrés Fernández, que evitó el remate de Puertas tras una buena combinación entre Molina y Callejón. Así es imposible ganar. Incluso se pudo perder como consecuencia de un remate de cabeza de Kante al larguero en una acción de estrategia visitante.

Roja justa

En el descuento, Cabaco fue expulsado justamente tras una durísima entrada que provocó que el colegiado De la Fuente Ramos no dudara en mostrarle la roja directa. Puertas, en el 94’ y con uno menos, intentó de semivolea darle el triunfo a su equipo que no lo mereció. Incluso se llegó a escuchar el “Karanka vete ya” en una grada que despidió a su equipo con una sonora pitada. Sus jugadores no hicieron méritos para más. La Liga SmartBank es muy larga, ya se sabe, pero cada vez lo es menos.