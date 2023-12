El Granada percibió la pasada temporada en Segunda División 23,88 millones de euros de LaLiga

La Liga de Fútbol Profesional, ha hecho público el reparto de los ingresos audiovisuales que cada equipo de Primera y Segunda División recibió durante la pasada temporada. La patronal de los clubes está obligado a hacerlo en cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el Real Decreto-ley 5/2015.

En concreto, en la citada norma se especifica que el órgano de control de la gestión de los derechos audiovisuales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional debe publicar los criterios de reparto de los ingresos audiovisuales y las cantidades que correspondan a cada entidad participante. Así, el Granada CF recibió en la campaña 2022-2023, que la disputó en Segunda División, un total de 23,88 millones de euros, pero no toda esa cantidad vino procedente de derechos televisivos.

Derechos televisivos

En concreto, por ceder su imagen para la retransmisión de sus partidos en la entonces llamada Liga SmartBank, la LFP aportó a los rojiblancos un total de 9,64 millones de euros, el que más de toda la categoría y en muchos casos sacándole una gran diferencia al resto de rivales. Y es que el hecho de haber estado en Primera División más campañas que el resto computa para obtener más dinero, entre otras razones.

Ayuda al descenso

Los 23,88 millones se completan con la ayuda que LaLiga otorga a los conjuntos que bajan de Primera. La llamada Compensación por Descenso le supuso a la entidad presidida por Sophia Yang 14,24 millones. El Granada fue, en este sentido, el que menos recibió de los tres que perdieron la categoría en el curso 2021-2022 pues el Alavés obtuvo 19,31 millones y el Levante 18,99. De los tres, salvo el cuadro levantino, los otros dos lograron subir y es que cuanto más presupuesto, aunque no siempre es así, más fácil es promocionar. Esas ayudas a vascos y valencianos hicieron que los rojiblancos fueran, en total, los terceros que más recibieron del ente presidido por Javier Tebas. Luego, claro está, llegaron los traspasos de los futbolistas que no quisieron continuar que no fue poco dinero pero eso no se computa en este caso pero sí en el famoso coste de límite de la plantilla.

Criterios

La Liga ha explicado que los ingresos obtenidos por la explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda son distribuidos entre los clubes y entidades conforme a una serie de criterios establecidos en el artículo 5 del cita Real Decreto. En concreto, un tercio se concede por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas, mediante la comparativa de las audiencias medias obtenidas por cada uno de ellos en cada temporada.

Este último criterio fue aprobado por las respectivas Juntas de División de cada categoría en las reuniones celebradas en 2015. Adicionalmente, también resultó de aplicación para la pasada temporada los acuerdos de las Juntas de División con fecha 29 de junio de 2022 en los que, a propuesta del Órgano de Control, fueron fijados criterios de implantación social excepcionales derivados de la situación ocasionada por la pandemia generada por el Covid-19.