Pistoletazo de salida del Granada CF en su regreso a Primera División

Han transcurrido 43 días desde que el Granada CF ascendió a Primera División y tras casi mes y medio sin apenas noticias, los aficionados rojiblancos ya comienzan a ilusionarse con el regreso de su equipo a la máxima categoría del fútbol español. Este domingo, el conjunto de Paco López echará a rodar con los pertinentes reconocimientos médicos previos al inicio, el lunes, de los entrenamientos.

Se inicia así una pretemporada cuya previa durante casi mes y medio ha estado centrada en la posible venta del club y en la paralización de varias áreas de la entidad, por mucho que no se quiera reconocer, a la espera de que las negociaciones del cambio de propiedad fructificaran o no. Aunque se quiera ‘vender’ que el pasado año la situación era similar en cuanto a fichajes, únicamente con Bodiger como contratado, la situación hace 365 no era la misma, al haber descendido el equipo, cambiar la dirección tanto en la gestión diaria como en lo deportivo y, además, el obstáculo de contar con un grupo de jugadores que no querían competir en Segunda División.

Con contrato

Será la Ciudad Deportiva la que acoja las pruebas médicas con los servicios sanitarios de la entidad al frente de toda la plantilla que, a día de hoy, tiene contrato con el club rojiblanco. En concreto, con vinculación se encuentran Raúl Fernández, Miguel Rubio, Yann Bodiger, Alberto Soro, Famara Diédhiou, José Callejón, Antonio Puertas, Myrto Uzuni, Víctor Meseguer, André Ferreira, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Víctor Díaz, Petrovic, Sergio Ruiz, Óscar Melendo, Perea, Weissman, Bryan Zaragoza, Raúl Torrente, Ricard Sánchez y Adri López. Además, hay una serie de futbolistas que la pasada campaña estuvieron cedidos y que no tendrán fácil seguir como es el caso de Pepe Sánchez (Deportivo de La Coruña), Antoñín (Anorthosis), Brau (Talavera) y Dionkou (Barcelona B).

Con permiso

No obstante, no todos acudirán a la instalación de la carretera del Zaidín pues Uzuni y Weissman prolongaron su temporada más allá del 27 de mayo debido a los compromisos internacionales de sus respectivas selecciones, Albania e Israel, y se incorporarán más tarde con permiso del club.

Ausencias

Cumplieron su contrato el pasado 30 de junio Pol Lozano, que jugará en Segunda División con el Espanyol, Cabaco y Jonathan Silva, a los que el Getafe le busca destino pues es el club que posee sus derechos deportivos, además de Quini, que podría jugar en el extranjero, y Jorge Molina y Rubén Rochina, que se encuentran lesionados. Además, terminaron su etapa como rojiblancos los canteranos Adri Butzke, que ha sido traspasado al conjunto portugués del Vitória Sport Clube, e Isma Ruiz, que busca equipo tras su paso por el Ibiza. Por su parte, Matías Arezo seguirá cedido en el Peñarol de Montevideo hasta diciembre.

Pero el hecho de que los componentes del plantel estén citados este domingo, no significa que algunos hayan querido reducir sus vacaciones y, de hecho, jugadores como Bryan Zaragoza o Miguel Rubio han adelantado su llegada a Granada y han estado entrenando en solitario para ponerse a punto en el apartado físico antes de comenzar a trabajar con el grupo desde este lunes. Otros, como por ejemplo Raúl Fernández, que terminó el curso lesionado, han aprovechado el descanso estival para trabajar junto a entrenadores personales y prepararse de cara a una temporada ilusionante para muchos.

Dobles sesiones

Los futbolistas están citados a las 8:15 horas pero será el lunes cuando realicen la primera sesión de entrenamiento sobre el césped de la Ciudad Deportiva en torno a las 8:30 h. Tal y como informó escuetamente el club, a lo largo de la semana habrá jornadas con sesión doble pero tratando siempre de evitar las horas de calor más intenso y más en la semana que arrancará en la que se prevén temperaturas en la capital en torno a 44 grados.

Los rojiblancos trabajarán durante dos semanas en Granada para quedar concentrados en tierras gaditanas del 24 al 29 de julio, donde realizarán el stage de pretemporada en las instalaciones de Hotel Montecastillo Golf situado en Jerez de la Frontera, donde disputarán varios encuentros amistosos que no han sido desvelados aún. Tras la concentración, el primer equipo granadinista retornará a la rutina de entrenamientos en la Ciudad Deportiva.