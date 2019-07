El Granada CF de Primera echó a andar. Lo hizo realizando los pertinentes reconocimientos médicos a sus jugadores en la Ciudad Deportiva en un arranque marcado por el secretismo. Oficialmente no se comunicó qué jugadores fueron citados para pasar las pruebas, enterándose los aficionados por medio de las redes sociales de alguno de los jugadores canteranos que comenzarán a trabajar en la tarde de hoy sobre el verde la instalación de la carretera de Alfacar. En un campaña que debe ser ilusionante para los aficionados, y ante las pocas novedades en materia de fichajes que hay hasta el momento, no parece muy lógico no proporcionar dicha información que no deja de ser un trámite. Sobre todo porque muchos de los que se pusieron en manos del cuerpo médico no tendrán ficha. Como se suele decir, el que la lleva la entiende.

Pruebas

El club, mediante una escueta nota, señaló el arranque de la pretemporada, que continuará este miércoles con el resto de pruebas antes de iniciar por la tarde, desde las 19:30 horas, el trabajo sobre el césped. En la instalaciones propiedad del club y bajo la dirección de Dionisio González, coordinador de los servicios médicos del club, el doctor Felipe Segura junto al resto de miembros como Alberto Lara o José Molina, entre otros, sometieron a los jugadores a analíticas tanto de sangre como de orina, electrocardiogramas para comprobar la actividad eléctrica del corazón y pruebas funcionales de las distintas articulaciones.

La entidad colgó en su página web una serie de imágenes de las distintas pruebas siendo, curiosamente, uno de los protagonistas Adrián Ramos, que apareció en cuatro de las doce fotos que aportó el Granada CF. El colombiano, al que Jiang Lizhang y su entramado de empresas le adeudan cantidades importantes, razón por la que presuntamente denunciará a la FIFA dichos impagos, se le vio como uno más como no podía ser menos.

Novedades

Entre las novedades, destacaron la presencia del juvenil Isma Ruiz, así como su compañero Aranda, también internacional en categorías inferiores, al igual que el portero recientemente fichado para el Recreativo Unai Etxeberría, procedente del Athletic Club aunque terminó jugando en el UD Logroñés. Aunque fue Adri Butzke, que pertenece a la estructura nazarí y jugó la pasada campaña en el Grupo IX con el CD Huétor Vega la principal sorpresa, tal y como desveló el que fue su técnico en el club hueteño, Jaime Morente, en las redes sociales.

Mi más sincera enhorabuena a nuestro león ⁦@adrii_b10⁩ 🦁 que, tras su buen hacer en el ⁦@CD_HuetorVega⁩ ha iniciado hoy la pretemporada con un equipo de la mejor Liga del mundo, nuestro ⁦@GranadaCdeF⁩ .Felicidades crack!👏🏻Compite, aprende y DISFRUTA! ⚽️ pic.twitter.com/qfbQKhBSzG — Jaime Morente (@jaime_morente) 9 de julio de 2019

Al margen de la sesión de este miércoles, el cuerpo técnico ha previsto una primera semana con cinco entrenos más. Mañana y el viernes realizarán doble sesión, a las 8:45 y 19:30 horas, para cerrar los primeros días de trabajo con un entrenamiento el sábado por la mañana antes de afrontar su primer día de descanso que será el domingo. A todas ellas los aficionados no podrán acudir, pues sólo está previsto que las puedan presenciar los medios de comunicación.