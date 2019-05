Rubén Torrecilla se enfrenta, a sus 39 años, a uno de sus mayores retos en su corta trayectoria como entrenador. El equipo juvenil del Granada CF que él dirige ha completado una temporada regular excepcional que ha tenido como premio la clasificación para disputar la Copa del Rey por primera vez en la historia del club rojiblanco. El técnico granadinista ve complicado eliminar al Barcelona, pero confía en que se le pueda ganar en el partido que se disputará este sábado en el Municipal de Armilla.

–¿Cuál ha sido el mensaje que ha inculcado a los jugadores en este último mes de cara al enfrentamiento contra el Barça?

–El último mes no había mensaje porque no cabía aún la posibilidad de jugar la Copa del Rey. Hasta el último partido contra el Málaga todo fue una auténtica final ya que lo único que nos valía era ganar los tres puntos para así conseguir la victoria y matemáticamente meternos en la Copa del Rey porque sabíamos que el Betis en el campo del último clasificado –Rusadir– iba a ganar. Con lo cual, el mensaje ha sido partido a partido desde hace un mes cuando terminó la liga. Ganar partido a partido y luego que el destino nos pusiera en el escaparate en el que teníamos que estar, que era jugar la Copa del Rey o no jugarla. La verdad que han sido tres semanas muy duras hasta el final de Liga porque hay mucha tensión y presión en el sentido de que todos, tanto cuerpo técnico como jugadores, queríamos competir en este trofeo tan bonito.

–Según su punto de vista, ¿cuál es la fortaleza de su equipo?

–Yo creo que la fortaleza del equipo es cómo compite. Todo el mundo alaba nuestro juego y creo que el gen competitivo es lo que nos ha hecho conseguir este meritorio segundo puesto y jugar la Copa del Rey, porque si hubiésemos bajado del 150% al 100% no habríamos conseguido el objetivo. Con lo cual me quedo con el gen competitivo que transmite el equipo en cada entrenamiento y en cada partido.

–Si se analiza la temporada, casi todos los jugadores han marcado gol, lo cual indica que no se depende de ninguno para que anote. ¿Esto también puede beneficiar de cara al encuentro con el Barça?

–Sí. La mayoría de tiempo del partido lo llevamos atacando. Somos un equipo que nos gusta mucho jugar en campo rival, mantener la posición e intentar dominar el juego en base al balón; con lo cual llegamos con mucha gente al área. Eso hace que el gol no recaiga sólo sobre uno de los jugadores, sino que muchos han aportado gol en la liga. Y yo creo que con el Barça va a ser un partido bonito donde hay un equipo al que también le gusta mucho atacar y tener el balón como a nosotros. Somos dos estilos muy parecidos, así que veremos a ver quién es el que al final se lleva la victoria.

“Si hubiésemos bajado del 150% al 100% no habríamos conseguido el objetivo de jugar la Copa del Rey”

–El equipo ha trabajado muy duro, tanto que se ha llegado a clasificar por primera vez en su historia para jugar la Copa del Rey. ¿Se lo esperaba cuando comenzó la temporada?

–Siempre te marcas retos. He llegado a jugar a nivel profesional muchos años porque en mi vida me he marcado retos. Es un reto que le hemos marcado a los jugadores todo el cuerpo técnico, y yo creo que ese reto era partido a partido. Principalmente era quedar entre los tres primeros, y no era fácil, porque aquí lo único que se había conseguido era llegar al quinto puesto. Pero empiezas a ver que te pegas a los de arriba, que le plantas cara a los rivales importantes de la clasificación como al Sevilla, Betis, Málaga y Cádiz; y al final yo creo que nos ha posicionado el trabajo que hemos hecho durante todo el año, que ha sido duro y donde ha habido momentos malos pero también muy buenos. Y eso es realmente el mérito de lo que hemos conseguido. Pero el reto era quedar entre los tres primeros no era meternos en Copa del Rey.

–El partido se va a jugar en Armilla y se acondicionarán las gradas para que quepan más personas. ¿Qué llamamiento hace a la afición?

–Desde el gabinete de prensa se está haciendo muy buen trabajo en los últimos partidos y en toda la temporada del equipo juvenil, porque al final ha llamado mucho la atención el haber estado arriba durante todo el año. Ha habido buenos partidos. Por ejemplo, ha venido el Sevilla con el que jugamos de tú a tú, o el partido del Málaga... Creo que se hizo buen llamamiento en ese momento y que se va a seguir haciendo porque al final es un partido muy bonito. Además, ahora con las redes sociales todo el mundo está a la orden del día y se entera de todo. El homenaje en Los Cármenes creo que también fue importante para el equipo. Se hizo un llamamiento también de la fecha del partido. Al final las voces se corren. Como yo siempre les digo a los chavales, cuando hay escudos de por medio llama mucho más la atención y los partidos son mucho más atractivos. Y como hay un escudo que es el Barcelona y otro que es el Granada CF, y son dos equipos que transmiten un juego muy bonito, creo que al final eso va a hacer que Armilla esté lleno y los chavales sientan el calor de la afición.

–Hace poco el equipo fue homenajeado en Los Cármenes. ¿Qué sintieron?

–A nivel de cuerpo técnico, Diego y yo hemos pisado Los Cármenes bastantes veces, pero yo creo que para muchos de ellos era el primer día que pisaban ese césped. Darles ese homenaje a unos chavales que se han ganado con sudor y esfuerzo y mucho compromiso el estar donde están creo que es un paso importante por todo lo que desde el club se está haciendo con la cantera, y ese para mí es el meritorio. Haber sacado a Los Cármenes al juvenil A y darle ese aplauso como le dio la afición y regalarle ese homenaje fue bonito. Estoy seguro de que para muchos de mis jugadores va a quedar en su recuerdo para siempre.

–El Barça tiene una táctica de juego en la que tocan mucho el balón y seguramente sea difícil quitárselo. ¿Tiene pensado cambiar su forma de jugar?

–Esto es darle pistas al equipo rival (risas). No, no he cambiado en todo el año. Hemos jugado igual con todos los rivales, ya sea Sevilla, Betis, Málaga... Y eso es lo que nos ha hecho estar donde estamos, perderle el respeto a equipos con escudos y jugadores muy importantes. Con lo cual, nosotros no vamos a cambiar la forma de jugar. Vamos a ser un equipo atrevido, que presione arriba, que quiera el balón y lo va a intentar sacar de atrás, que mantendrá la posición el mayor tiempo posible porque así el Barça nos atacará menos. Al final, será utilizar contra el Barcelona las armas que nos han hecho estar donde estamos, porque en conclusión no deja de ser un juvenil contra otro, once contra once en un campo. Creo que el que físicamente esté mejor los últimos treinta minutos –que es en lo que estamos haciendo mucho hincapié– es el que se va a llevar el partido.

–¿Cómo está la plantilla de cara al partido? Tendrán muchas ganas de que llegue...

–Están súper contentos y eso se transmite día a día en los entrenamientos. Hemos jugado dos partidos amistosos –contra el Motril y contra el Huétor Vega–, nos queda esta semana otro contra un equipo de tercera –el Loja–, y se ve que transmiten esa hambre y esas ganas. Estuvimos preocupados porque les dimos diez días de vacaciones en Semana Santa (porque se lo merecían) y creíamos que pasaría lo típico de los primeros días cuando vuelves, que iban a venir muy mal a nivel físico y de motivación por estar muchos días parados. Pero han vuelto con unas ganas terribles. Estamos contentos con el trabajo que están haciendo y nos lo transmiten a diario. Tienes que dar tú más que ellos porque te aportan muchísimo cada día y en cada entrenamiento. Por tanto, estoy muy convencido de que al Barcelona le vamos a hacer mucho daño y si hacemos las cosas que nos han llevado a estar aquí les podemos ganar el partido perfectamente.

“Perderle el respeto a equipos con escudos y jugadores importantes es lo que nos ha jugar esta competición”

–¿Por qué no se juega en Los Cármenes en esta ocasión tan especial?

–Principalmente porque el aforo de Los Cármenes es muy grande. Que luego a lo mejor puedan venir cuatro o cinco mil personas y se vea un estadio casi vacío para mí es lo que creaba la principal duda desde el principio. Y luego, el haber jugado todo el año en Armilla, que nos ha prestado unas instalaciones, que se han portado con nosotros de maravilla y donde estamos acostumbrados a jugar en un campo que tiene unas dimensiones muy buenas, un vestuario muy bueno, cerca de Granada... Al final son una serie de circunstancias en las que tienes que pensar. El Barça viene de jugar y entrenar todo el año en césped natural. Al final el cambio suma un conjunto de hándicaps que te hacen plantearte por qué vamos a cambiar de escenario cuando nosotros estamos acostumbrados a jugar en nuestra casa. El de Armilla es un campo que nos ha llevado a no perder ni un partido en toda la temporada. Para nosotros es nuestro fortín. Creo que el club en ese sentido lo ha hecho muy bien.

“Creo que el Municipal de Armilla estará lleno y los jugadores sentirán el calor de la afición”

Desde el primer momento dije que quería jugar el partido en el campo de Armilla porque es donde estamos acostumbrados a jugar. Por ejemplo, llegar a un vestuario como el de Los Cármenes, que no lo has visto nunca... Parece que empiezas ya desconcentrado por todas las cosas que te vas a encontrar nuevas que no has visto habitualmente. El Barcelona, en cambio, es un equipo que está acostumbrado a jugar la semifinal de la Youth League. Juega contra el Chelsea, el Olympique de Lyon, el Paris Saint-Germain... Están acostumbrados a encontrarse todo ese tipo de escenarios. Nosotros venimos de la humildad y la humildad nos lleva a seguir jugando donde estamos. A los chavales les he dicho que es lo mejor para todos y la semana que viene jugaremos en el Miniestadi, el campo donde ellos juegan habitualmente, y también intentaremos con nuestras armas hacerles daño. Pero principalmente jugar y estar donde lo hemos hecho todo el año para mí es lo más importante.

–Este encuentro será una especie de pasarela para los jugadores, que se podrán mostrar ante España. ¿Cómo se sienten sabiendo que seguramente habrá ojeadores?

–Creo que ojeadores ha habido en los diez últimos partidos de liga. El campo siempre ha estado lleno de agentes, clubes... Es una consecuencia de que el Granada CF haya estado ahí arriba segundo y tercero todo el año, peleando la liga al Sevilla. Creo que es atractivo para cualquier ojeador de cualquier club, no sólo de España, sino también del extranjero. Ellos han vivido con la presión durante los últimos meses de liga, con lo cual nosotros tenemos que tomárnoslo como lo hemos hecho últimamente, y que haya representantes, ojeadores y clubes detrás de los chavales ese mismo día no es extraño. Los hay en todos los campos, por lo que ellos tienen que estar tranquilos. Además, la mayoría tienen agentes de representación. Como les digo a ellos, es un partido más, como con el Sevilla, por ejemplo. Lo único es que habrá mucha más gente que en los partidos que habitualmente hemos jugado en casa. Pero al final eso es lo que hace que tengamos un plus más y se diferencie respecto a los otros partidos.

–¿Qué le va a pedir a sus jugadores de aquí hasta el mismo día del enfrentamiento?

–Les voy a pedir lo mismo que les he pedido contra todos los rivales anteriores: ser fieles a lo que hacemos, creer en lo que hacemos, empezar el partido y por lo menos en los primeros pasos no perder el balón porque va a haber mucho ambiente y no están acostumbrados... Son cosas a las que el Barcelona sí está habituado. La clave es tener los pies en el suelo, hacer lo que hemos hecho el mayor tiempo posible en los dos partidos que tenemos por delante, que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí.

"Ellos tienen jugadores que han jugado en Segunda División B pero nosotros también"

El Barça es un equipo que ha quedado segundo en su liga y nosotros hemos quedado también segundos en la nuestra. Así que no es que en su liga hayan pasado por encima del resto de equipos. Sabemos que van a jugar los jugadores del filial que también han estado jugado en Segunda B, pero nosotros también tenemos jugadores que han jugado en Segunda B, gente importante que ha jugado en la selección española... Tenemos la mente pensando perfectamente en lo que hay que hacer y transmitir. Y yo creo que si, como he dicho antes, hacemos las cosas que nos han llevado a estar aquí, al Barcelona le podemos ganar perfectamente en nuestro campo.