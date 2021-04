El centrocampista francés del Granada CF Maxime Gonalons sufre un esguince grado II en su hombro izquierdo pero eso no le impidió que se ejercitará ayer al mismo ritmo que sus compañeros en la vuelta al trabajo del equipo. En principio, el galo podría estar disponible para el partido del jueves en el Estadio Nuevo Los Cármenes contra el Eibar.

Así lo anunció el club que, al fin, aportó el parte de lesionados tras varios días sin hacerlo. En la vuelta al trabajo, el conjunto dirigido por Diego Martínez retomó los entrenamientos en la Ciudad Deportiva después de haber descansado el fin de semana.

Entrenó

La principal novedad en la sesión fue la presencia de Gonalons quien, aquejado de problemas en un hombro, tuvo que ser sustituido en el encuentro de la Europa League jugado por el Granada CF el pasado jueves en Old Trafford ante el Manchester United inglés. El mediocampista galo, un futbolista clave en los planes del técnico Diego Martínez, regresó sin problemas al trabajo con el grupo, según las imágenes difundidas por el club pese a que oficialmente sufre un esguince que no parece que le impida volver a estar disponible, eso sí, con un fuerte vendaje en la zona y evitando apoyarse por su zona izquierda para evitar males mayores. También se entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros el extremo Alberto Soro, que lleva varias semanas de baja por un esguince de rodilla del que no termina de recuperarse.

En el parte de lesionados, además de Gonalons y Soro, se encuentran como siempre Neyder Lozano, que aún no sabe lo que es debutar en partido oficial con la camiseta rojiblanca. Junto a él, Luis Milla siguen en proceso de recuperación de su lesión fibrilar en el isquiosural izquierdo de grado II-III; Domingos Duarte sufre un esguince de grado II en la rodilla derecha y Robert Kenedy está aquejado de un esguince de grado II en su tobillo izquierdo. Por último, el canterano Pepe tampoco podrá jugar tras ser operado.

Todos ellos serán baja ante el cuadro eibarrés, al que se sumará Luis Suárez que frente al Real Valladolid vio su quinta cartulina amarilla y tampoco será de la partida ante los de José Luis Mendilibar. El Granada CF completará la preparación del choque ante el Eibar con los entrenamientos a puerta cerrada previstos para mañana y el miércoles.