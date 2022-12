La medular, el quebradero de cabeza del Granada CF en su duelo ante el Lugo

Una preocupación ronda la cabeza de Paco López de cara al choque que su equipo disputará este sábado desde las 16:15 horas en el Anxo Carro ante el Lugo. Y no es otra que contar con un centro del campo competitivo ante la cantidad de ausencias con las que cuenta en la medular.

El preparador valenciano no ha contado en las últimas semanas con Yann Bodiger y Sergio Ruiz. El primero, con el que charló largo y tendido durante la sesión del pasado martes, está en proceso de recuperación de una lesión muscular y aún no está integrado del todo con el equipo. El segundo, que fue operado del síndrome de isquemia en el pie izquierdo y ya trabaja con el grupo pero ha estado fuera de los terrenos de juego doce jornadas y no tiene el mismo ritmo que sus compañeros.

Meseguer

Además, Víctor Meseguer se lesionó en un tobillo ante el Burgos CF y se tuvo que quedar en el vestuario en el descanso ante el cuadro castellano-leonés. Eso hace que sea Petrovic el único centrocampista ‘sano’ con el que cuenta el Granada CF en la última cita liguera del presente año.

Si los tres primeros jugadores finalmente no son de la partida, Paco López deberá recomponer una zona clave y el principal candidato será Víctor Díaz. El capitán rojiblanco ha sido empleado tanto como central como de pivote. De hecho, cuando entró el pasado domingo por Meseguer, se situó por delante de la zaga, realizando una gran segunda mitad, dando equilibrio a su equipo y cortando infinidad de balones.

Trivote

La entrada del sevillano provocó que Petrovic y Melendo se situaran por delante con un trivote invertido que dio buenos resultados sobre todo cuando entró Perea y se situó junto al serbio tras la salida de Melendo. Quizá ese sea el dibujo que ofrezca el Granada CF en tierras gallegas pues muchos más recursos no tiene. De hecho, no sería nada extraño que el canterano Martín Solar vuelva a ser convocado ante la escasez de efectivos en la sala de máquinas. Aún restan días para la cita pero la libreta del míster granadinista echa humo en busca de soluciones.