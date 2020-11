Por tanto, aumentar un 59,28% en un año, el que más junto a los recién ascendidos Elche y Cádiz, refleja la importancia que tiene un buen rendimiento deportivo porque eso supone mejor clasificación y gran parte de ese dinero llega por medio de los ingresos televisivos. Y eso, teniendo en cuenta que desde marzo no hay ingresos por abonados y taquillas que, aunque no es la partida más importante, si ayuda a aumentar la capacidad económica de los clubes.

Víctor Díaz: “Tenemos plena confianza en el equipo y nadie se echa de menos”

El capitán del Granada CF, Víctor Díaz que se encuentra lesionado, en declaraciones a los medios del club manifestó que “cuando decimos que somos un equipo con mayúsculas, nos referimos a todos. A los que no se ven en las fotos como los fisioterapeutas. Los lesionados pasamos todo el día con ellos” Y puso un ejemplo: “La semana pasada los que no estuvimos en Chipre pudimos entrenar y fueron jornadas de ocho horas diarias, entre trabajo y tratamientos”. El sevillano declaró que ahora toca “recuperarse” y puso el claro ejemplo de Quini, que lleva casi once meses en el dique seco”. En cualquier caso, no ocultó que “tenemos confianza al 100% en el equipo y nadie se echa de menos”. Ante el duro calendario que le espera a los rojiblancos en los próximos 40 días, recordó que “quién nos lo iba a decir hace unos años”.