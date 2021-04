Llegó el día. Ese tan deseado e inesperado a la vez para toda una ciudad que recibirá a un conjunto histórico del fútbol mundial. Cuando Granada CF y Manchester United salgan por el túnel de vestuarios del Estadio Nuevo Los Cármenes, a miles de granadinistas se les pondrá el pelo de punta. Una emoción que el fútbol y pocas cosas más en la vida puede generar para el aficionado a un club como el rojiblanco que está viviendo una de sus semanas más bonitas con la celebración de su 90 aniversario.

En el recuerdo están los duelos ante conjuntos como el Nules, Marino, Realejos, Salud, Los Boliches, Macael, Níjar, Andalucía, Rusadir Mancha Real, ‘los Alhaurinos’ o el Basto melillense. Rivales todos ellos que no hace mucho incluso vencían a los nazaríes. Pero lo que parecía imposible se ha cumplido. Ese partido que muchos niños granadinos soñaban cuando jugaban a juegos de fútbol, se podrá vivir aunque desgraciadamente por televisión. Es la única pena. Lo que podría haber sido la ciudad para una cita como esta quedará en casi nada por un maldito virus. Granada tiene hambre de fútbol, de ver a su equipo en directo y disfrutar de los de Diego Martínez, que llegan al duelo de ida de los cuartos de final de la Europa League con poco que perder y mucho que ganar.

La realidad

El técnico gallego ha señalado que jugar ante los red devils era casi imposible hacerlo incluso en un partido de pretemporada. Por ello, medirse a ellos en uno oficial, con el pase a las semifinales en una competición europea en juego es algo inimaginable hace unos años. Pero esa es la realidad y el Granada CF quiere demostrar ante el tercer conjunto del mundo con mayores ingresos, únicamente por detrás de Real Madrid y Barcelona, que a cuartos no se llega por casualidad.

Es evidente que el favorito en la eliminatoria es el United. Faltaría más. Tres Copas de Europa, una Supercopa, una Recopa, una Copa de la UEFA, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes de la FIFA, junto a veinte títulos de liga, doce FA Cup y 21 Supercopas de Inglaterra es el palmarés de los ingleses. Pero a veces esa presión externa por estar obligado a superar a un rival que, sobre el papel, es inferior pasa factura. Y esa será la baza que deben emplear los rojiblancos.

Será una cita para disfrutar pero también para demostrar personalidad ante un rival que cuenta con multitud de internacionales, algunos de ellos muy valorados en el mercado y con una gran proyección. A buen seguro que Diego Martínez habrá trabajado otros muchos aspectos salvo la motivación en un grupo para el que medirse a un histórico del fútbol europeo es un premio. Por ello, la principal preocupación es poder contar con los mayores efectivos posibles.

Fiel a la tradición de ocultar información a los aficionados, el estado físico de jugadores como Foulquier, Carlos Neva, Milla, Soro o Luis Suárez es una incógnita. Teniendo en cuenta que llevan sin jugar mucho tiempo, sería una auténtica sorpresa que alguno de ellos fuera de la partida aunque quizá sí puedan ir citados. Sobre todo porque jugadores como Quini, Adrián Marín, Quina o Fede Vico no están inscritos en la Europa League.

La principal duda de Diego Martínez radica en quien ocupará los laterales siendo Víctor Díaz un fijo en el once nazarí

Todo ello hace que ‘adivinar’ un once no sea fácil, aunque la base del equipo está clara y estará integrada por Rui Silva bajo el arco, con Víctor Díaz, sea en la izquierda o en la derecha, Germán y Domingos Duarte en el centro de la zaga, con el trivote del centro del campo favorito del técnico formado por Gonalons, Yangel Herrera y Montoro, Kenedy en una de las bandas y Soldado arriba. A partir de ahí, en función del estado de Neva o Foulquier, Vallejo podría ser el otro lateral, Machís y Puertas pelearían por el otro extremo con Jorge Molina como alternativa arriba. Tampoco hay mucho más que esté en condiciones de jugar más de una hora o que cuente con la confianza del míster en un duelo de tanta trascendencia.

Rui Silva, Víctor Díaz, Nehuén Pérez, Domingos Duarte, Eteki y Machís se encuentran apercibidos de sanción

Enfrente, el claro favorito ya no solo en la serie sino para alzarse con el título. Sin opciones de lograr la Premier pues el City de Guardiola se saca once puntos a falta de ocho partidos para el final de la liga inglesa, y eliminado de la FA Cup por el Leicester City, tienen en la Europa League su principal objetivo para salvar la temporada. Ole Gunnar Solskjaer no tendrá a toda su plantilla disponible.

Rashford viaja

Para empezar, el central ex del Villarreal Eric Bailly se perderá el partido tras contagiarse por Covid-19 durante la concentración con su selección, Costa de Marfil. Además, el delantero francés Anthony Martial estará de baja lo que resta de temporada por problemas en la rodilla. Por si fuera poco, una de sus grandes estrellas, Marcus Rashford, tuvo que ser sustituido el pasado domingo ante el Brighton y es duda aunque en una cita como esta seguro que jugará. Sin embargo, el fondo de armario de los Red es impresionante. Pero el Granada CF es capaz de todo y quiere volver a demostrarlo. Disfruten.