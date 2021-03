El próximo 6 de abril, el Granada CF cumplirá 90 años de vida. Dos días después, tendrá un regalo muy especial que llegará desde Inglaterra. Un presente que ni el más optimista de los granadinos podría imaginar pero que se hará realidad. El sorteo de los cuartos de final de la Europa League quiso que fuera el Manchester United el rival de los de Diego Martínez en una eliminatoria para disfrutar.

Muchas generaciones de seguidores rojiblancos han crecido recreando en el afamado juego informático PC Fútbol un duelo ante los red devils. Posteriormente llegaron los distintos juegos de plataformas mucho más avanzadas y los niños de hoy también lo hacen. Pero los más jóvenes han visto jugar a los rojiblancos ya siete temporadas en Primera División. Los del PC Fútbol ninguna, en su gran mayoría. Ese sueño se hará en realidad, en parte, el próximo mes aunque desgraciadamente no podrán vivirlo estando presentes en el Nuevo Los Cármenes.

Primera bola

En el sorteo celebrado en la localidad suiza de Nyon, el Granada CF fue la primera bola en salir, por lo que se aseguraba jugar el choque de ida en casa, algo que le ha ido muy bien tanto en dieciseisavos como en octavos de final. Lo que pocos esperaban, teniendo en cuenta que había conjuntos de menos caché como el Slavia de Praga, el Dínamo de Zagreb o incluso el Villarreal, era que fuera el United el se media por primera vez en la historia, como no puede ser de otra manera, a los nazaríes.

Pogba y Bruno Fernandes, Cavani, Martial o Rashford son algunas de sus estrellas

Los duelos se disputarán el 8 y el 15 de abril, ambos a las 21:00 horas, pero lo que no se sabe aún es donde se jugarán. Y será así por la maldita pandemia provocada por el coronavirus. Hasta el próximo 30 de marzo, los vuelos procedentes desde el Reino Unido hasta España están restringidos, una medida que podría quedar derogada pero que seguramente no se conocerá hasta la próxima semana porque se depende de las autoridades sanitarias. De hecho, el Atlético de Madrid no pudo disputar el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Chelsea en el Wanda Metropolitano y se vio obligado a jugar en Bucarest. Sin embargo, la vuelta sí la pudo disputar en Londres.

Una circunstancia similar podría ocurrir en el duelo entre Granada CF y Manchester United. Obviamente, la entidad presidida por Rentao Yi quiere jugar en Los Cármenes y el club hará todo lo posible para que así sea. En ese sentido, podría verse beneficiado porque el Real Madrid, que ha quedado emparejado con el Liverpool en la Champions, está en la misma situación. Por si acaso, ya suenan sedes alternativas y una de ella sería Budapest, donde no le fue mal a los de Diego Martínez.

Palmarés

En cualquier caso, los dos encuentros serán apasionantes siendo el United claro favorito. Tres Copas de Europa, una Supercopa, una Recopa, una Copa de la UEFA, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes de la FIFA, junto a veinte títulos de liga, doce FA Cup y 21 Supercopas de Inglaterra presiden el museo de un equipo que es el tercero de mundo con mayores ingresos, únicamente por detrás de Real Madrid y Barcelona. Casi nada.

Plantillón

Pero más allá del dinero, es su plantilla la que asusta. Entrenado por Ole Gunnar Solskjær, cuenta con futbolistas que marcan la diferencia en cada una de sus líneas como David de Gea en portería; Maguire, Lindelof o Shaw en defensa; Pogba y Bruno Fernandes en la medular o Cavani, Martial o Rashford en ataque. Tras quedar tercero en el Grupo H de la máxima continental por detrás de PSG y Leipzig, pasó a la Europa League donde se midió a la Real Sociedad y Milan para acceder a cuartos. Como curiosidad, recientemente contaban con dos ex jugadores rojiblancos en sus filas como Odion Ighalo, en la actualidad en el Al-Shabab de Arabia Saudí, y Andreas Pereira, cedido en el Lazio. En la Premier está segundo a once puntos de su principal rival, el City de Pep Guardiola.

Serán, sin duda, dos encuentros para recordar. Lo que pase sobre el terreno de juego aún está por escribir. Mientras tanto, espera Old Trafford, el ‘Teatro de los Sueños’.