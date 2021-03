La llegada del Manchester United a la Europa League fue un descalabro finiquitado en una horrible noche en Alemania. Su obligación ahora es ganar la competición por superioridad, equipo y favoritismo. Pero enfrente tendrá al Granada CF.

El naufragio en Europa pareció crucificar a Ole Gunnar Solskjaer, pero nada más lejos de la realidad. El noruego tiene más vidas que un gato y ha vuelto a sostenerse en el cargo, con más seguridad que nunca. Tras la hecatombe en Leipzig, llegó a liderar la Premier League y soñó con pelearla hasta el final. Utopía que el Manchester City y sus 21 victorias seguidas echó por tierra. Como echó por tierra el propio United la racha del City, con un triunfo por 0-2 en el Etihad Stadium.

Irregular

Así es el Manchester United, un equipo de grandes noches. Capaz de perder en Estambul con el Basaksehir, como de ganar al Paris Saint Germain en Francia. Por eso va segundo en la Premier, pero tiene imposible ganarla. Está a 11 puntos del City, pero al menos ha abierto hueco para asegurar la Champions. Le saca ocho puntos al quinto. Además le queda también esta bala de la Europa League, una competición que ya se llevó en 2017, cuando le arrebataron el título al Ajax de Amsterdam de Frenkie De Jong, Matthijs de Ligt y Donny Van de Beek, que ahora milita en el United, aunque su peso en el equipo es residual.

En la Premier está a once puntos pero un amplio margen con el quinto clasificado

Para ser favorito, el United ha confeccionado un equipo muy ofensivo, que gira en torno a la figura de Bruno Fernandes, el hombre que le cambió la cara al grupo con su llegada en invierno de 2020. El portugués ha generado 36 goles esta campaña -23 goles y 13 asistencias- y es el hombre que ejerce de enganche entre los pivotes, Scott McTominay y cuando está sano Paul Pogba, y los tres de arriba. Es en ataque donde destaca la plantilla, y los puestos son muy variables.

En punta puede jugar Edinson Cavani o Anthony Martial. También pueden hacerlo Mason Greenwood y Marcus Rashford, aunque estos dos suelen caer a las bandas. El joven Daniel James está gozando de oportunidades por la izquierda y en general es un equipo abierto a los cambios.

La zaga

No tanto en defensa, donde Luke Shaw es el lateral izquierdo, imponiéndose todo el año a Alex Telles; Aaron Wan-Bissaka el derecho, y la pareja de centrales la forman Harry Maguire y Victor Lindelof. No es este su punto fuerte, pero aguantan el chaparrón. En la portería, la Europa League ha quedado para Dean Henderson y si no hay lesiones de por medio, será él, en detrimento de David de Gea, que juega la Premier, el que defienda los palos ante los de Diego Martínez. Solo encajó un gol en la eliminatoria contra el Milán y mantuvo la puerta a cero contra la Real Sociedad.

El cruce contra el Granada se disputarán tras el partido contra el Brighton & Hove Albion (4 de abril) y en medio los 'Diablos Rojos' jugarán contra el Tottenham Hotspur (11 de abril).