Alfredo García Amado: “Necesitábamos hacer una revolución en la plantilla del Granada CF”

El director general y consejero de la entidad, Alfredo García Amado, departió con los medios de comunicación para analizar junto al director deportivo, Matteo Tognozzi, la actualidad de Granada CF tras el mercado de invierno.

El gestor asturiano reconoció que “queríamos contratar un perfil como el de Matteo tras la salida de Nico Rodríguez porque teníamos un margen razonable para afrontar y estudiar el mercado de invierno”. Pero en los poco más de cien días que lleva el italiano en el cargo “su contratación para mí ha sido una sorpresa superagradable y me llevo muy bien con él. Es un lujo que esté en el Granada CF”.

El responsable del día a día en el club fue tajante al afirmar que “en una situación deportiva crítica no es fácil realizar el mercado invernal de fichajes que hemos llevado a cabo. No es normal hacer tantas operaciones pero necesitábamos hacer una revolución en la plantilla”. Al hilo, declaró que “teníamos claras las posiciones y los jugadores, tanto con Paco López como con Alexander Medina. Primero era la portería, y luego la defensa, el pivote defensivo y las bandas. Creo que nos ha salido un mercado de fichajes muy bueno pero hay jugadores que hay que dejarle que aún ‘aterricen’”.

Bryan

También valoró la operación de Bryan Zaragoza, del que dijo que “la primera operación con el Bayern de Múnich nos permitió afrontar el mercado invernal y contar con más límite salarial pero su bajón deportivo fue evidente y en el penúltimo día antes del cierre nos dijo que se quería ir ante el interés del cuadro alemán. Le tengo mucho cariño pero estaba totalmente fuera. Había dos opciones, que siguiera, o valorar la opción de que se fuese y viendo si situación, optamos por esta última”. Además, matizó que “la operación, por cuatro meses, supone una cantidad muy respetable para el club porque nos ahorramos también su sueldo que eso también influye en el límite salarial”. Aunque aclaró que “nuestro objetivo no era que saliera, a esa situación nos llevó él”. En la misma línea se mostró Tognozzi, que manifestó que “el jugador apretó muchísimo porque veía que podía jugar. Su foco no estaba en el Granada CF y el día del partido en Getafe fue complicado”.

Tras aclarar que “en el último día surgió la opción del Chimy Ávila y fuimos a por él con todo pero también estaba el Betis y ante eso poco puedes hacer”, señaló que “ha sobrado límite salarial”, sin especificar la cantidad. Somos un club responsable que tenemos las cuentas saneadas. Si el año que viene estamos en otro escenario, vamos a tener un colchón económico que otros equipos no van a contar con él. Es lo que quiere Sophia Yang y estoy de acuerdo con ella”. En referencia a un posible descenso, no quiso entrar a valorar en exceso porque “si estamos en Segunda no se puede hablar ahora de que siga el ‘Cacique’. Si sucede lo que nadie quiere el club debe continuar pero estamos centrados en mantener la categoría”.

Álvaro y Víctor Díaz

Respecto a Álvaro Fernández Carreras y la cláusula que tenía en su contrato para que el Manchester United rompiera la cesión, indicó que “éramos conscientes de la cláusula que tenía pero asumimos ese riesgo. Hablamos con el United pero el jugador se quería ir y el club inglés tenía una opción de venderlo al Benfica”. García Amado, además, quiso agradecer a Víctor Díaz “su comportamiento. Nos ofreció su ficha porque tiene una lesión en la rodilla y veía que quizá no iba a ayudar en el campo como le gustaría. Contamos con esa ficha aunque finalmente no la hemos utilizado”.

En cuanto a la ‘Operación Líbero’ no quiso entrar en excesivos detalles porque “es una operación complicada que nos cae de rebote, pero no nos cambia en nada la capacidad del club. Es un problema que está ahí pero en el día a día no nos afecta. Espero que justicia decida pero hay muchas personas implicadas”. En cualquier caso, sí resaltó que “estamos buscando financiación porque tenemos que depositar en torno a doce millones de euros pero aún hay plazo. Es un tema complejo pero vamos a defender los intereses del Granada CF contra quienes sean”.

La Copa

En cuanto al mercado veraniego de incorporaciones, dijo que “todos somos responsables en cada momento. Sería muy ruin y mezquino por mi parte echar la culpa a alguien. Yo soy el primero que asumo la responsabilidad. En verano se hizo lo que se pudo en función del límite salarial que teníamos”. Una opinión similar tuvo respecto a la eliminación de la Copa del Rey por alineación indebida: “Fue algo que no nos gustó. Un desliz que internamente lo hemos hablado. Por mi parte, no es mi estilo personalizar en alguien”.

Sobre la concesión del Estadio Nuevo Los Cármenes y las obras de la Ciudad Deportiva también informó. De lo primero, señaló que “estamos en febrero y sigue igual, por lo que todo indica que tendremos que renovar el convenio por un año más”. En cuanto a la remodelación de la instalación de la carretera de Alfacar manifestó que “el plazo para finalizar las obras es en junio y el objetivo es poder empezar la temporada que viene con todos los equipos allí”.