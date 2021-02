Llegó el día. El Granada CF recibe al Nápoles en el que es, posiblemente, uno de los más ilusionantes de la historia del club. Vivir estos momentos se deben disfrutar con intensidad porque nadie sabe cuando volverán a repetirse. En casi 90 años de vida la entidad nazarí nunca había llegado tan lejos y encima lo hace ante un conjunto que cambió su dinámica con la llegada de Diego Armando Maradona a sus filas. Desde entonces, el cuadro italiano se ha convertido en un conjunto con aspiraciones que pondrá a prueba la capacidad de sobreponerse a las adversidades de los rojiblancos.

Una cita histórica, apasionante, que a buen seguro recordarán los más pequeños con el paso de los años y que lamentablemente no podrá vivir la afición granadina en las gradas del Nuevo Estadio de Los Cármenes, que habría disfrutado el choque como nunca antes se ha vivido un encuentro en Granada. Casi un año sin poder acudir a la instalación del Zaidín no será óbice para que, desde sus casas, los ‘filipinos’, abuelos, padres y nietos vivan una cita inolvidable en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. El 18 de febrero será una fecha marcada por muchos granadinistas que esperan recordarla como el día en el que su equipo dejó encarrilada la eliminatoria.

Lesionados

Pero no será fácil. Y ya no sólo por la entidad y calidad del rival que tendrá enfrente, sino por cómo llega el conjunto de Diego Martínez para medirse a los napolitanos. El parte de lesionados del pasado lunes fue demoledor para toda la afición rojiblanca. Hasta cinco jugadores habitualmente titulares sufren problemas físicos aunque es la línea delantera la más perjudicada. Ni Luis Suárez, que estará de baja como mínimo dos meses, ni Roberto Soldado serán de la partida, al igual que Quini y Luis Milla. Además, Montoro también formaban parte de un listado pero parece que podrá pisar el verde al igual que Germán, que se ejercitó en entreno previo con normalidad.

Sin embargo, si por algo ha caracterizado al Granada CF en las últimas temporadas y en especial desde el confinamiento, ha sido por la capacidad para reponerse a todos los inconvenientes que le han ido surgiendo por el camino en forma de lesiones, bajas y otras decisiones externas. Es evidente que la carga de partidos está haciendo mella en una plantilla poco acostumbrada a jugar cada tres días y, de hecho, gran parte de las lesiones son en una zona concreta, los músculos isquiosurales y eso no es más que una consecuencia del cansancio que acumula.

Afortunadamente, el técnico vigués ha podido recuperar a dos piezas fundamentales en su esquema. Se trata de Maxime Gonalons y Yangel Herrera, que ya jugaron el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid y que aunque no se encuentren en plenitud, formarán de inicio en la medular. La ausencia del centrocampista galo se ha notado, y mucho, sobre todo en lo que se refiere al equilibrio defensivo que ofrece. Además, su experiencia es clave en partidos como el de hoy y más ante la calidad de medio campo hacia adelante que tiene el cuadro entrenado por Gennaro Gattuso, aquel menudo pero intenso centrocampista que destacó en el Milan.

El dibujo

Un día más, el sistema a emplear de inicio será uno de los aspectos a resolver. En las dos últimas jornadas de LaLiga Santander, ante Levante y Atlético, el preparador gallego ha optado por formar con tres centrales y dos carrileros condicionado, en cierto modo, por la escasez de efectivos en la medular. No obstante, el cuadro rojiblanco se siente mucho más cómodo con cuatro atrás y ante la ausencia de Germán, formar con tres atrás dejaría sin recambio a un zaguero en caso de sufrir algún problema físico. Lo normal es que la línea defensiva esté integrada por Foulquier o quizá Víctor Díaz, Domingos Duarte pese a sus problemas en un dedo, Germán y Carlos Neva.

La recuperación de Montoro permitirá jugar en el centro del campo con el trivote que tan buen resultado ha dado

Con Jorge Molina como referencia, la presencia de Machís y Kenedy es segura y queda un último efectivo en función del dibujo a emplear. La recuperación de Montoro, reconocida por el propio centrocampista valenciano podría hacer que sean titulares el trivote que tan bien se entiende y ha ofrecido un rendimiento óptimo cuando han jugado juntos. No obstante, si se quiere tener más consistencia en el eje, Eteki podría acompañar a Gonalons con Yangel con más libertad. En el banquillo quedaría piezas como Puertas o Soro que, a buen seguro, tendrán minutos pues ni Gonalons, Yangel y Montoro están al 100%.

En la picota

En cualquier caso, lo que se debe tener muy claro es que no es un partido de 90 minutos sino de, como mínimo, 180 y eso hará que en la ida se tomen menos riesgos. Cualquier gol encajado puede marcar la eliminatoria y ambos técnicos lo saben. Al menos, las ausencias no son sólo de los rojiblancos y es que el Nápoles no le anda a la zaga. Entre jugadores que han dado positivo en Covid-19 y futbolistas lesionados, Gatusso tendrá que formar un once que seguramente no será el que le hubiera gustado. Un técnico que está en la picota y que en función del resultado de la eliminatoria podría seguir o no.

El conjunto napolitano llega a Granada con tan sólo 14 efectivos de la primera plantilla

Los napolitanos llegan a Granada con las ausencias de Ospina, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Demme, Hirving Lozano, Mertens y Petagna. Todo ello ha provocado que jóvenes canteranos como Idasiak, Cioffi, Costanzo, Zedadka, D'Agostino y Labriola hayan sido inscritos unos dorsales especiales para el partido del Estadio Nuevo Los Cármenes, pues al formar parte de los juveniles no cuentan con número del primer equipo que tan sólo dispone de catorce efectivos del primer plantel.

Desde las 21:00 horas y televisado en abierto para todo el país, la historia se cita con los rojiblancos una vez más. Un duelo bonito para recordar.