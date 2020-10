Hace dos días, Nehuén Pérez se encontraba en la ciudad boliviana de La Paz, a 3.640 metros de altitud, junto a Leo Messi y el resto de componentes de la selección Argentina. Este jueves ya se incorporó a la dinámica del Granada CF y lo hizo previa presentación telemática ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva rojiblanca.

El central cedido por el Atlético de Madrid, que ha sido internacional en todas las categorías de la selección de su país, llega al conjunto de Diego Martínez “con muchas ganas de aprender”. Nehuén, que la pasada temporada disputó un total de 26 partidos con el Famalicão portugués entre las distintas competiciones en las que participó el cuadro luso al que fue prestado por el conjunto colchonero, se define como un central “inteligente tácticamente en el campo, fuerte y joven”.

"Una buena idea"

Para el defensor formado en Argentinos Juniors, jugar en el Granada CF le pareció “una buena idea para evolucionar como jugador y que el club siga creciendo”. Una llegada al cuadro rojiblanco que, tal y como declaró en su puesta de largo, fue “muy rápida. Mostraron mucho interés en incorporarme y vengo a aportar mi granito de arena con mucha humildad”.

Nacido en Hurlingham, el nuevo central nazarí desea que sea “un gran año para todos. La pasada temporada fue la mejor de la historia y eso me genera mucha ilusión. Además, competir en Europa era algo que quería y que me va a servir mucho para crecer”. Y es que, tal y como manifestó, “mi intención era jugar en el Atlético de Madrid pero el Granada CF me aseguró que iba a tener muchas oportunidades. Soy joven y necesito jugar para que me vean y poder ir a las concentraciones de la selección”.

Humildad

El central, que llevará el dorsal número 3, apuntó que mantuvo una charla con Diego Martínez que lo llamó por teléfono y le recalcó “la humildad de este equipo en el que nadie es más que nadie. Todos los jugadores somos iguales, me dijo, y eso me gustó”. Una filosofía que ya ha calado en el argentino, que tiene que claro que “vengo a ayudar a que el club siga creciendo”.

No obstante, considera que para ser defensa en el Granada CF hay que “interpretar lo que me pida el míster y tener personalidad porque cada técnico pide lo suyo y trataré de hacer lo que me pida para competir en este club”. Y eso que fue sincero al reconocer que “mi idea era jugar en el Atlético de Madrid pero salir de allí no fue algo que yo decidí”.

Mejor opción

A la presentación acudió el director general de la entidad rojiblanca, Antonio Fernández Monterrubio, que agradeció al nuevo jugador que se uniera al proyecto y del que espera que “ayude a que crezcamos juntos”. También estuvo presente el director deportivo, Fran Sánchez, que se mostró “muy contento” de poder contratarlo pues “era la mejor opción que había en el mercado para cubrir las necesidades del equipo”. Sánchez desveló que “él nos transmitió ilusión y voluntad de incorporarse. Es joven, ha jugado en todas las categorías inferiores de la selección de Argentina y la pasada campaña ofreció un buen rendimiento en Portugal”. Por último, consideró que “Granada es un sitio donde podrá seguir evolucionando como han hecho otros jugadores en las últimas temporadas”.