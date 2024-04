El Granada CF se resiste a descender y se impone con claridad a Osasuna (3-0)

El Granada CF sigue resistiéndose a dar su brazo a torcer y descender ya y logró tres nuevos puntos al imponerse por 3-0 al Club Atlético Osasuna que llegó a Los Cármenes con el objetivo cumplido y relajado. En un gran partido de Jozwiak, los de Sandoval volvieron a dejar su portería a cero y suman siete puntos de los últimos nueve posibles, logrando la victoria más holgada del curso.

Los rojiblancos salieron al terreno de juego con el objetivo de recortar distancias con Celta y Cádiz que no ganaron sus respectivos partidos pero enfrente tuvieron a un equipo, siempre rocoso, que no se lo puso nada fácil pese a que no se jugaba prácticamente nada. Con el accitano Raúl García en punta de ataque, los de Jagoba Arrasate le plantearon un encuentro muy incómodo a los locales, a los que les costó generar ocasiones de gol.

Uzuni protagonista

De hecho, en los primeros veinte minutos de partido no sucedió apenas nada en ninguna de las dos áreas. Lo más destacado fue un centro de Carlos Neva que subió por la izquierda solo para Uzuni que, en vez de rematar, no se sabe muy bien lo que quiso hacer y desaprovechó una buena ocasión de peligro. Sin nada que echarse a la boca, fue el colegiado gallego Muñiz Ruiz el que se encargó de calentar a la afición rojiblanca con sus polémicas decisiones. Nada menos que cuatro cartulinas amarillas mostró a los futbolistas entrenados por José Ramón Sandoval en la primera mitad, por ninguna al rival, algunas de ellas demasiadas rigurosas.

Primer gol

Tuvo que ser en el primer disparo entre los tres palos cuando el Granada CF se adelantó en el marcador. El uruguayo Facundo Pellistri batió a Sergio Herrera antes de la media hora de partido tras culminar en el área una gran jugada colectiva que comenzó en la izquierda, y que terminó en la derecha con una asistencia de Sergio Ruiz para que anotara el extremo cedido por el Manchester United.

La respuesta no tardó en llegar por bando pamplonés pues el granadino Raúl García, en el 33’, estuvo a punto de batir a Augusto Batalla tras una contra osasunista pero su disparo con la derecha lo envió a saque de esquina el guardameta argentino. Tres minutos más tarde, un inoportuno resbalón de Ignasi Miquel, que junto a Miguel Rubio está cuajando un buen final de temporada, permitió a los visitantes montar un dos para dos con Rubén Peña como protagonista que cedió a Raúl para que lo intentara de cabeza, pero su remate se estrelló en el palo derecho del arco granadinista. El rechace le llegó de nuevo al espigado ariete que no pudo volver a chutar.

Jozwiak tuvo una gran actuación y fue ovacionado cuando fue cambiado

Fueron los mejores minutos de Osasuna, que con un Mojica prácticamente insuperable en el uno contra uno en la izquierda, no tuvo más opciones de gol. Algo parecido al Granada CF, que contó con Boyé que se fajó con Catena y Herrando, la dupla de centrales pero no fue suficiente para ampliar una renta con la que se fue al vestuario con la grada ‘caliente’ con el árbitro y satisfecho con la imagen que le dejó su equipo que, al menos, no está bajando los brazos en las últimas jornadas de la competición. Es lo único positivo y su afición se lo agradeció.

Y la segunda mitad no pudo empezar mejor. Tras un primer acercamiento que terminó con un remate de Boyé taponado por la zaga pamplonesa, un pase filtrado por Kamil Jozwiak a Uzuni permitió al delantero albanés anotar su undécimo tanto del curso al batir, en un uno contra uno, a Sergio Herrera que hizo la estatua. Un tanto que le brindó a toda la grada de Los Cármenes. Pero no se quedó ahí la cosa pues en el 52’, y tras un magnífico pase de Lucas Boyé a Gumbau, el centrocampista catalán puso el cuero al punto de penalti para la llegada de Uzuni, que remató fuera de primeras con todo a su favor, pero su intento se marchó fuera.

Dos más de Uzuni

A Jagoba no le gustaba lo que estaba viendo y movió ficha. Metió a Ibáñez y José Arnaiz en el terreno de juego por Moncayola y Rubén García. Y el cambio le sentó bien a Osasuna, que pudo recortar diferencias por medio de Raúl García, quien sino, pero de nuevo Batalla, en una acción muy similar a la del primer acto, envió a córner. Los locales no renunciaron a la contra y Jozwiak, tras pase de Uzuni, pudo hacer el 3-0 pero tras eludir a Sergio Herrera, no pudo disparar a portería, perdiéndose una ocasión para dejar finiquitado el choque. El albanés, en otra contra, falló otra oportunidad clarísima tras pase de Jozwiak, que apuró al momento exacto para darle el pase, pero de nuevo no marcó.

Los espectadores estaban disfrutando y optaron por pedirle a Batalla que siga el año que viene. Entretanto, Arnaiz lo intentó desde fuera del área pero el esférico tocó en Neva y estuvo a punto de sorprender al argentino. Jozwiak, por su parte, siguió montando contragolpes y dejando detalles técnicos. Hongla y Arezo suplieron a Sergio Ruiz y Uzuni, que se llevó una ovación pese a las tres ocasiones claras que marró. Minutos más tarde, entraron Gonzalo Villar y Callejón por Pellistri y Jozwiak, que se llevó el reconocimiento de los hinchas a su gran partido.

¡Directiva dimisión!

Restaba un cuarto de hora y se escuchó en Los Cármenes el ya clásico “¡directiva dimisión!”. Porque a la afición no se le ha olvidado la gestión de los actuales mandatarios. De ahí al final, pese a los intentos de Osasuna, el Granada CF hizo el tercero en el descuento por medio de Lucas Boyé, que recogió un rechace de Sergio Herrera para cerrar el partido. Se superó la barrera de los 20 puntos por fin. Es triste pero esa es la pura realidad. Eso sí, con el pitido final se volvió a escuchar el cántico contra la directiva. Que los árboles no impidan ver el bosque porque el descenso está a la vuelta de la esquina.