La seguridad en los estadios fue uno de los aspectos más importantes que se trataron el pasado fin de semana en el XVI Congreso Nacional de Peñas que se celebró en Madrid. Al mismo acudieron unas 1.300 personas, 48 de ellas fueron representantes de varias peñas del Granada CF que un año más acudieron a una cita en la que se conocieron los planes que la Liga de Fútbol Profesional tiene de cara a la nueva campaña por lo que se refiere a los colectivos de aficionados.

Partidos en lunes

Entre los aspectos más destacados, se trataron los partidos de los lunes, que se seguirán celebrando aunque en menor número debido a que en caso de no disputarse, la LFP tendría que indemnizar económicamente a los operadores que cuentan con los derechos televisivos. Lo que sí se le solicitó al entre presidido por Javier Tebas es, tal y como reconoció Daniel Hurtado, presidente del G19, es “que tenga en cuenta determinados partidos de rivalidad como derbis o duelos de cercanía a la hora de fijar el horario, aunque no es fácil pues son las televisiones los que mandan”.

Para los desplazamientos de los aficionados, también se trataron aspectos como una nueva plataforma que se quiere implantar para que todo aquel que quiera acompañar a su equipo lo haga previamente inscrito en dicho registro, que todo hace indicar que para el inicio de la campaña aún no estará activo. El objetivo es que, por medio de las asociaciones de peñas, se gestionen los viajes de los seguidores previo envío de los datos personales además de número de abonado y ubicación en el estadio y pertenencia a un colectivo. Y es que la Liga obliga a los clubes a que el no abonado no viaje.

Grupos de riesgo

La idea con esta medida es evitar que haya problemas en las gradas de animación con los grupos de riesgo. En ese sentido, el ascenso a Primera ha hecho que hayan surgido colectivos que están interesados en regresar a Los Cármenes, aunque el club rojiblanco en ese sentido seguirá con la política adoptada el curso pasado y la zona ubicada en el fondo sur no se ampliará. Además, seguirá imponiendo una serie de requisitos que deberán cumplir, muchos de ellos obligados por la LFP.

Campaña de abonos

Unos aficionados que esperan que el club rojiblanco anuncie los precios de los abonos, que no se conocen aún, algo que está previsto para finales de esta semana o inicios de la siguiente y que tendrá una serie de beneficios. Para los que ya fueron abonados la pasada campaña, en principio, no tendrán una subida excesiva. Otra cosa será para aquellos que no apoyaron desde el inicio al cuadro de Diego Martínez y que se sumen al nuevo proyecto nazarí.