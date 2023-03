El Granada CF se quiere aliar con Los Cármenes para mantener su buena racha

En el mejor momento de la temporada, el Granada CF quiere seguir con su dinámica positiva en LaLiga SmartBank. Desde que perdieran en Valencia ante el Levante por 3-1 el pasado 14 de enero, los rojiblancos acumulan siete jornadas sin perder y han vuelto a meterse de lleno en la pelea por el ascenso directo. Además, cuenta con un margen de nueve puntos más el average con respecto a la séptima plaza que ocupa el Burgos CF.

Se trata de una situación ideal teniendo en cuenta que cada vez está más sólido a domicilio, donde ha sumado siete de los últimos nueve puntos posibles. Una racha que los de Paco López quieren ampliar teniendo en cuenta que esta noche reciben en el Estadio Nuevo Los Cármenes a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Su extraordinaria racha como local les ha hecho mantenerse vivos en la competición y, a poco que han comenzado a sumar como visitante, los puntos logrados les han permitido meterse de lleno en la lucha por ascender sin jugar play off.

Sin relajación

La cita puede ser trampa y puede llevar a cierta relajación. Los leoneses están peleando por evitar el descenso. De los cuatro de abajo, es el que está más vivo pese a que se encuentra a seis puntos del Real Zaragoza que es el equipo que marca el corte de la salvación. En las 30 jornadas que se llevan disputadas tan sólo ha logrado el triunfo en seis duelos. De hecho, la última vez que sumó tres puntos de una tacada fue el pasado 6 de enero ante el filial del Villarreal. Desde entonces, han transcurrido ocho fechas en las que ha sumado cinco puntos fruto de otros tantos empates y con un bagaje ofensivo muy pobre al marcar tan sólo dos goles.

Paco López recupera en el centro de la defensa a Ignasi Miquel tras cumplir sanción

Mal haría el Granada CF en confiarse principalmente porque la ‘Ponfe’ ha sido capaz de vencer en campos muy complicados como el del Cartagena o el Carlos Belmonte de Albacete, o empatar ante el Levante en el Ciutat de Valencia donde los rojiblancos encajaron tres goles. Pero los granadinos confían en sus excelsa racha cuando juega ante su público en la que únicamente han encajado dos tantos y ninguno de ellos con Raúl Fernández como guardameta. Además, su potencial ofensivo está fuera de toda duda pues el máximo goleador con una media de casi dos tantos por encuentro. Pero los números están para romperlos, algo que nadie quiere, y a eso se quiere agarrar el conjunto entrenado por David Gallego, que se hizo cargo del cuadro de El Bierzo en la jornada 17 tras la destitución del portugués José Gomes.

Para la cita, Paco López no podrá contar con André Ferreira, Quini, Miguel Rubio, Raúl Torrente y Rochina pero recupera a Ricard e Ignasi Miquel, que ya cumplió su partido de sanción por acumulación de amonestaciones ante el Burgos y que volverá al eje de la defensa. Y más tras no disponer de Torrente. Y es que son muchas las dudas que tiene el técnico de Silla para formar el once inicial.

Dudas

Hay jugadores que son indiscutibles como Raúl Fernández, Ignasi Miquel, Pol Lozano, Callejón o Uzuni pero a partir de ahí, son muchas las alternativas. Lo normal es que Carlos Neva regrese al lateral izquierdo y, en función del estado de y Ricard Sánchez, situar en la derecha a Víctor Díaz, por lo que Cabaco repetiría en el centro de la zaga. En la medular, en función del sistema a emplear, el valenciano valorará el dibujo. En El Plantío el esquema con dos carrileros no funcionó. De hecho, los mejores minutos llegaron con defensa de cuatro, por lo que lo normal es que repita el planteamiento de la recta final que tan bien le fue en tierras burgalesas.

La opción de jugar con dos referencias ofensivas claras o dar entrada a Melendo condicionará el once

Sin embargo, será la titularidad o no de Óscar Melendo lo que pueda condicionar el resto once. El catalán se quedó sin jugar la pasada jornada por primera vez en este curso, exceptuando el primer partido, por decisión técnica. Su calidad es innegable y cuando el cuero pasa por sus botas el juego mejora considerablemente pero se echa de menos más continuidad. Y es que los rivales son conscientes de su importancia y no son pocos los duelos en los que han ordenado una presión especial sobre el talentoso media punta. Con Paco López ha venido actuando partiendo desde la derecha para asociarse por dentro con Lozano y Bodiger, que son los dos futbolistas más habituales que ha utilizado el preparador granadinista tras la paternidad de Petrovic.

Alternativas arriba

En ataque, el gran partido de Jorge Molina podría hacer que regresara a la titularidad. Y ahí está el gran dilema, si jugar con dos puntas (con Weissman) y tirar a la banda a Callejón y Uzuni, por lo que entre Melendo, Bodiger y Sergio Ruiz se disputarían un puesto en la medular, o bien sentar en el banquillo a alguno de los tres primeros con todo lo que ello conlleva.

Enfrente, David Gallego recupera a cuatro jugadores para este compromiso, algunos importantes y que recuperarán la titularidad, caso del extremo Dani Ojeda y otros dos con opciones también para el once inicial, tanto Adrián Diéguez como Erik Morán en la medular, ya que el portugués Heri Tavares no entra en los planes del técnico. El duelo, que dará comienzo a las 21:00 horas, será arbitrado por el colegiado valenciano Ais Reig.