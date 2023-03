Perea evita que el Granada CF caiga derrotado con un gol en el descuento ante la Ponferradina

Cuando todo parecía que el Granada CF iba a perder su primer partido en casa, tras adelantarse en el marcador y ver cómo la Ponferradina volteó el marcador en apenas dos minutos, un tanto de Perea en el minuto 96 de partido evitó la derrota (2-2). Los rojiblancos tuvieron ocasiones de todos los colores pero no las aprovechó, ni tampoco los empates de Alavés, Las Palmas y Levante pero, al menos, se mantienen invictos en Los Cármenes.

Con un once sin ninguno de los fichajes del mercado invernal, el duelo en su primer acto tuvo de todo. Pocos partidos se ven en LaLiga SmartBank con tantas ocasiones por parte de ambos equipos. Pero a ambos les faltó acierto. Apenas habían transcurrido cinco minutos y la ‘Ponfe’ ya llegó dos veces con mucho peligro. Derik disparó al palo a los 120 segundos y Edu Espiau, en el 5’, se durmió en el área tras pase de Derik en una acción en el que se reclamó falta, pero el control del delantero leonés no fue bueno y Raúl Fernández se adelantó desbaratando la oportunidad.

Reacción

Dos acciones que despertaron de sopetón a los rojiblancos, que desde entonces comenzaron a generar ante el arco de Amir, portero iraní, que fue el protagonista de su equipo. La reacción de los de Paco López no tardó en llegar y, tras una mala cesión atrás del exgranadinista Dani Ojeda, Carlos Neva logró centrar para la llegada de Uzuni, que remató con el interior de la bota diestra pero se encontró con el guardameta del cuadro de David Gallego.

El guardameta iraní Amir fue el protagonista en la primera mitad con sus paradas

En el 12’ fue Callejón el que lo intentó. Pero la más clara llegó al cuarto de hora en un error de la zaga visitante que dejó solo a Jorge Molina ante Amir, que evitó el 1-0 con Uzuni reclamándole el cuero al veterano ariete, que no vio a su compañero. Fueron los mejores minutos de una primera mitad que siguió con constantes llegadas simplemente por la pegada que tiene este equipo. Uzuni con un disparó que buscó el palo largo, un posible penalti sobre Molina y un remate de Ojeda en una contra que detuvo Raúl Fernández, dio paso a una fase del choque con menos dinamismo.

Carrusel de ocasiones

Y fue así porque la Ponferradina le logró quitar el cuero a su rival, imponer un ritmo más lento y ahí el Granada CF no está tan cómodo. Pero tras diez minutos insulsos, volvieron los locales a generar ocasiones. Sin embargo, era el día de Amir. A la media hora rechazó un chut de Uzuni tras una gran jugada por banda derecha en la que Ricard habilitó al albanés, que no logró materializar. La última llegó en el 38’ con un disparo de Puertas que de nuevo se encontró con el cancerbero visitante.

No se le pudo negar ambición a los rojiblancos que, a diferencia de lo que pasó en Burgos, no estuvieron tan acertados ante el arco contrario. Quizá faltó más juego en el eje pues tanto Bodiger como Sergio Ruiz son jugadores del mismo corte. Y es que la idea del técnico era evitar que la Ponferradina aprovechara los espacios y corriera y así finalizó el primer acto.

Restaban 45 minutos más el descuento, que finalmente fue decisivo, para aprovechar los buenos resultados de la jornada, aunque había que mejorar varios aspectos del juego. En el vestuario se quedó Carlos Neva y entró Jonathan Silva. Y la tónica no cambió en exceso. Para empezar, Puertas disparó tras pase de Sergio Ruiz con todo pero de nuevo el cuero fue rechazado entre el portero y la zaga. La afición comenzó a desesperarse y más tras entregarle Bodiger el cuero a Amir como consecuencia de un saque de esquina.

El agitador

Al igual que en el primer tiempo, poco a poco la Ponferradina supo pausar el choque a base de posesión. Desde el banquillo se buscó agitar el partido con la entrada de Weissman en un primer momento y, posteriormente, de Bryan Zaragoza. Y la chispa del malagueño volvió a cambiar el partido. Una enorme jugada individual en la que se marchó de hasta tres rivales, terminó con el canterano siendo derribado en el área. La pena máxima la ejecutó Uzuni para, por fin, inaugurar el marcador (70’).

En apenas dos minutos, los visitantes remontaron con goles de Pascanu y Yuri

El Estadio Nuevo Los Cármenes estalló de alegría. La afición era consciente de la importancia de ganar los tres puntos. Pero la fiesta duró poco pues Pascanu, tras un saque de esquina, empató el encuentro con un remate de cabeza adelantándose a la zaga granadinista. Y todo fue a peor pues Yuri, en el siguiente ataque, batió a Raúl Fernández que encajó en apenas dos minutos lo que no había recibido en toda la temporada en casa.

Raúl, decisivo

Nadie podía creérselo pero así fue. La ‘Ponfe’ había remontado cuando casi todos en la instalación del Zaidín se las prometían muy felices. Raúl evitó el 1-3 en el 88’ a disparo de Heri con el Granada CF partido en busca del tanto del empate. El guardameta vasco mantuvo vivo a su equipo, que en la última acción del choque , y por medio de un libre directo de Perea, permitió al cuadro de Paco López sumar un punto. Aunque la ‘fama’ se la llevará el mediapunta, la parada de Raúl fue determinante para no caer derrotado. Próxima parada, Albacete.