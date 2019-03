Alejandro Pozo no es citado por la sub 21

Alejandro Pozo no ha sido convocado por Luis de la Fuente de cara a la doble cita que la selección española sub 21 disputará la próxima semana. El extremo rojiblanco, que acaba de salir de una lesión y no se encuentra en su mejor momento de forma, no jugará por tanto en el Estadio de Los Cármenes el próximo jueves tal y como se ha confirmada este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada donde se ha dado a conocer la lista de convocados.

Dos citas

El sevillano, por tanto, no se concentrará con España el próximo lunes en Marbella donde quedará alojada toda la expedición hasta el día 26. El primer encuentro será en Granada, en el Estadio de Los Cármenes, el jueves 21 donde la sub 21 se enfrentará a Rumanía (18:45 horas). Al término del mismo, el combinado nacional volverá a Marbella donde entrenará de cara a la cita en Algeciras donde jugará en el Estadio Nuevo Mirador frente a Austria el lunes 25. Ambos encuentros son amistosos y forman parte de la preparación de cara a la XXII Eurocopa Sub 21 cuya fase final se llevará a cabo en Italia y San Marino del 16 al 30 de junio de 2019.

Esto provocará que Pozo esté disponible para Diego Martínez de cara a la cita ante la Unión Deportiva Las Palmas que se disputará el domingo 24 a las 20:00 horas en la instalación del Zaidín. Una buena noticia para el técnico rojiblanco que podrá así contar con una alternativa más ante el equipo de Pepe Mel.