El Granada CF cambia de presidente tras la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas

Cuando todo parecía que la Junta General Extraordinaria que ha tenido lugar este martes en el Estadio Nuevo Los Cármenes iba a ser de mero trámite, tal y como establecía la convocatoria, con el cese como miembro del Consejo de Administración de Yisong Chen para nombrar a Dña. Juan Yang en su sustitución, personas que nadie conoce en la ciudad, el Granada CF ha anunciado un cambio de presidente del máximo organismo del club.

En una nota oficial, la entidad rojiblanca ha procedido a la constitución de un nuevo Consejo de Administración cuyo presidente es Rentao Yi, pasando a ser el propietario del octogenario club, Jiang Lizhang, presidente honorario. Un movimiento que ha sorprendido al granadinismo y que deberán explicar los gestores del club, con el director general Antonio Fernández Monterrubio a la cabeza.

Mismo modelo

En el comunicado, el Granada CF ratifica la “continuidad de la gestión del club, que actuará bajo las indicaciones de Wuhan DDMC Football Club Management Co., Ltd.”. En principio, este giro no supone un cambio en el modelo deportivo seguido hasta la fecha que tiene como objetivo “continuar sumando éxitos deportivos”.

Jiang Lizhang lleva meses sin pisar Granada, en parte por las restricciones para salir de China debido al coronavirus, y habrá que ver qué novedades traerá este cambio en la presidencia de la entidad en el futuro.