El suplemento ante el Real Madrid, una cuestión aún no tomada

Logrado el retorno a Primera División, el pasado 5 de julio el Granada CF presentó la campaña de abonados de la actual campaña. Fue un día clave pues, a partir de ahí, todo comenzó a torcerse a nivel social. El director general del club, Alfredo García Amado, fue el encargado de transmitir el acuerdo al que había llegado los máximos responsables del club que no era otra cosa que volver a instaurar una figura ya olvidada como son los Días del Club. Así, cada abonado que quisiera presenciar todos los partidos, incluidos los encuentros ante Barcelona y Real Madrid, en teoría lo más atractivos, deberían sacar un suplemento para presenciar a culés y madridistas de 30 euros, independientemente de la ubicación en el campo.

Se incumplió, por tanto, la palabra dada al inicio del curso en Segunda División en la que se dijo que, en caso de ascenso, los abonados que lo fueran en la categoría de plata del fútbol español no verían aumentando el coste de su pase de temporada en la élite. Nada más lejos de la realidad. Por lo pronto, cuando el conjunto de Xavi Hernández visitó Los Cármenes los que quisieron ver al Barça tuvieron que pasar por taquilla en una cita no exenta de polémica por la mala gestión en la entrada al campo.

Dentro de tres jornadas, en principio, el domingo 12 de mayo, el cuadro de Carlo Ancelotti visitará en Estadio Nuevo Los Cármenes. En teoría, los más fieles deberán pagar de nuevo. Pero esa medida podría anularse aunque no está confirmada. La mala situación deportiva no invita a obligar a los que siempre están a afrontar un gasto extra para presenciar al conjunto más laureado de Europa. Encima, se podría dar el caso de que en esa jornada se confirme el descenso a Segunda. Posibilidades hay. Incluso, que el cuadro blanco gane la liga. El botín en caso de que todos los abonados compraran su suplemento superaría el medio millón de euros. Pero, de no hacerlo, tal y como se hizo ante el Barcelona, se dio una plazo para retirar dicha entrada y, en caso de no hacerlo, el asiento pasaría al club que podría disponer de él para venderlo. Y, a tenor del coste de las entradas ante los azulgrana, de 80 a 200 euros, la recaudación podría ser muy superior. El balón está en el tejado de los máximos responsables para hacerle un guiño a los aficionados o mantener la medida adoptada el pasado verano.