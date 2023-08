Bryan Zaragoza permite al Granada sumar la primera victoria de la temporada

El Granada CF, liderado por Bryan Zaragoza, logró los primeros tres puntos de la temporada tras derrotar por 3-2 al Real Mallorca en un choque marcado por el talento del canterano malagueño que marcó las diferencias. Un triunfo que sabe a gloria y que permite pensar en el futuro con más optimismo antes de que se cierre el mercado invernal.

El choque no pudo comenzar peor para los rojiblancos. Nada más sacar desde el centro del campo, un grave error de Carlos Neva casi le costó a su equipo el primer gol en contra. El gaditano permitió que Maffeo se internara en el área pero su remate, demasiado cruzado, se fue fuera. Un susto inicial que provocó una pitada considerable de los seguidores a sus jugadores para que despertaran.

Reacción

Y lo cierto es que funcionó. Los de Paco López comenzaron a generar llegadas al área balear. La primera con un centro-chut de Bryan Zaragoza que rechazó Rajkovic. Eran los de Javier Aguirre los que dominaron más el esférico con un gran Sergi Darder en la medular. Pero fue a balón parado como el Granada CF se adelantó en el marcador.

Los rojiblancos se adelantaron a balón parado antes del cuarto de hora

Gumbau ejecutó al corazón del área una falta lateral que repelió la zaga visitante, pero el cuero le llegó a Callejón que le puso a Migue Rubio un caramelo en su cabeza que el central madrileño no desaprovechó para abrir el marcador (12’). El tanto le sentó bien a los granadinistas, que le arrebataron el control a su rival pero en ocasiones eran muchas las dudas a la hora de sacar jugando desde atrás.

Penalti fallado

Sin embargo, la alegría apunto estuvo de durarle poco pues seis minutos después Melendo cometió un penalti sobre Lato que le ganó la posición llegando desde atrás. El mediapunta agarró al lateral zurdo y Hernández Maeso no dudó en señalar la pena máxima. Muriqi fue el encargado de lanzar desde los once metros pero su chut se estrelló en el palo derecho de Raúl Fernández, que fue la única novedad del once. Los Cármenes apretó antes de lanzar de lo lindo y el kosovar falló.

Bola extra para un Granada que de la mano de Sergio Ruiz fue creciendo en el partido. Tanto, que pudo ampliar su renta hasta en dos ocasiones una vez celebrada la pausa de hidratación. La más clara la tuvo Callejón, que aprovechó un preciso pase de Gumbau pero en el mano a mano, Rajkovic le ganó la partida evitando el 2-0. Era el minuto 35. La misma pareja, pero a la inversa lo intentó posteriormente pero el chut del centrocampista zurdo se topó con un zaguero bermellón.

El empate

Y cuando mejor estaban los de Paco López, un clamoroso error defensivo de Miguel Rubio puso en bandeja el empate al Mallorca. El central dejó pasar un centro de Sergi Darder sin percatarse que detrás estaba Lato, que cedió para Abdón Prats que remató, Raúl Fernández trató de despejar pero el balón se introdujo lentamente en el arco del vasco con Muriqi al acecho. De nuevo Abdón fue protagonista en contra de los intereses rojiblancos pues el delantero anotó en la temporada 2021-2022 un tanto en el descuento en la penúltima jornada que hizo que los de Aitor Karanka se tuvieran que jugar no bajar a Segunda ante el Espanyol como finalmente sucedió.

En la recta final, lo más destacado fue un golpe de Rajkovic a Sergio Ruiz que la grada del Nuevo Los Cármenes reclamó como penalti por agresión, pero el colegiado extremeño solucionó el incidente con amarilla para los dos futbolistas. Un acción que encendió a los fieles del Zaidín que vieron como su equipo se fue a los vestuarios con un resultado que le supo a poco pero marcado por errores defensivos.

Segundo acto

Sin tiempo para que los aficionados se sentarán en sus asientos, Bryan Zaragoza estrenó la segunda mitad con un gol nada más iniciarse el juego que volvió a adelantar a los granadinos. El malagueño recibió en línea de tres cuartos, eludió a un rival y disparó con el exterior de su bota derecha y el cuero rebotó en Valjent que despistó a Rajkovic, que no pudo evitar el 2-1. Y la cosa pudo ser mejor pues el trencilla extremeño expulsó en un primer momento a González por una entrada en una banda a Bryan, pero desde el VAR lo llamaron y, tras ver la acción por televisión, anuló la roja y le mostró amarilla para nuevo enfado de la afición.

Línea de tres atrás

Aguirre movió el banquillo y dio entrada a Samu Costa y Larin. Dos tanques arriba y mayor control en la medular buscaba el mexicano. Con Uzuni que no las olía como referencia, fue Bryan el que llevó el peso del ataque. El choque entró en una fase en la que el riesgo de los rojiblancos fue mínimo hasta que volvió a aparecer la perla malagueña. El escurrudizo extremo recortó a Larin en el área y el delantero canadiense tocó el balón con la mano ingenuamente. La pena máxima la anotó Uzuni para hacer estallar la instalación del Zaidín. Fue la última acción de un futbolista que se ha ganado con sus actuaciones el cariño de toda Granada. De ahí la ovación que se llevó cuando fue sustituido tras pedir él mismo el cambio. También salió del campo Sergio Ruiz. Entraron Petrovic y Víctor Díaz, pasando a jugar con defensa de tres.

En la recta final, Raúl Fernández fue clave para lograr el triunfo

Con el partido controlado, sólo el propio conjunto de Paco López podía perder el botín conseguido. Larin estuvo a punto de recortar distancias con un disparo raso pero Raúl Fernández sacó una mano prodigiosa para evitar el tanto (79’). Restaban diez minutos más un amplio descuento y los de Aguirre lo intentaron pero con pocas ideas. Darder bajó su rendimiento y se notó. Pero en una acción a balón parado, en concreto en un saque de esquina, Samu Costa recortó la ventaja tras varios intentos de remate en el área.

Tocaba sufrir porque era obvio que los baleares se iban a ir con todo arriba. Y más con la dupla arriba que había sobre el campo. En los diez minutos de descuento, Larin tuvo una gran ocasión tras dejar en evidencia por velocidad a Ignasi Miquel pero se encontró con el salvador Raúl Fernández que detuvo en dos tiempos. Pero el Granada CF supo tirar de oficio, jugar lo justo y casi siempre en campo contrario buscando en juego directo a Famara. Con el pitido final, la alegría invadió Los Cármenes que volvió a ver a su equipo ganar en Primera División. Poco que reprochar a la plantilla. Pero hay que fichar y no poco.