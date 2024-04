El Granada CF y la importancia de no ser último en Primera División

En el fracaso que se ha convertido la actual temporada del Granada CF, en el que ya se reconoce abiertamente por sus principales protagonistas, los futbolistas, que la permanencia es imposible y tan sólo queda terminar el curso lo más dignamente posible, hay un dato que no puede ser pasado por alto. Se trata del reparto que lleva a cabo la Liga de Fútbol Profesional de los derechos audiovisuales que son el gran maná de los equipos y que, sin ellos, el nivel de ingresos en las distintas entidades bajaría mucho.

Se trata de un reparto que se rige según lo dispuesto en el artículo 7.1. del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, y en el artículo 2 del Real Decreto 2/2018 de 12 de enero que lo desarrolla. En base a ello, el órgano de control de la gestión de los derechos audiovisuales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional publica cada año los criterios de reparto de los ingresos por este apartado así como las cantidades que correspondan a cada entidad participante.

Cantidad fija y variable

El dinero que los miembros de la LFP recaudan se dividen en dos tramos. Por un lado, una cantidad fija que reciben todas las entidades y que es la misma para todos, y una segunda variable según una serie de criterios. Por ejemplo en la pasada temporada, la 2022-2023, la patronal distribuyó 1.525 millones de euros en concepto de derechos televisivos entre los clubes que compitieron en Primera y Segunda División. De esos, en la partida prevista para la máxima categoría la mitad se repartió a partes iguales, percibiendo cada equipo unos 35,6 millones de euros.

Esa cifra, millón arriba millón abajo, la tiene garantizada el Granada CF este año. Pero existe una segunda parte, que a su vez se divide en dos, que es la importante. Una de esas mitades se denomina implantación social de cada club, es decir, la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas y la participación de cada club en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas. La otra mitad es por los resultados deportivos.

La diferencia entre ser tercer por la cola o terminar vigésimo son muchos euros

Y en este último aspecto, los de José Ramón Sandoval no deberían dejarse llevar en la recta final de la actual campaña porque, aunque la Segunda División está a la vuelta de la esquina, no es lo mismo concluir último en la tabla clasificatoria que antepenúltimo. LaLiga determina, en función del puesto final que ocupe cada conjunto, un porcentaje que finalmente se convierte en euros. En la pasada campaña fue desde un 17% para el campeón, que fue el FC Barcelona, hasta un 0,25% para el colista que fue el Elche. Y la diferencia no es baladí.

La diferencia

Así, por ejemplo, el Barça percibió por lograr el título 60,65 millones pero el Real Madrid, que fue segundo, un 15% o lo que es lo mismo, 53,51 millones. En lo que se refiere a los tres últimos de la tabla, el Valladolid, antepenúltimo, percibió al margen de los ya citados 35,6 millones, un 0,75% por su posición (2,68 millones de euros); el Espanyol 0,5% (1,78) y el Elche 890.000 euros (0,5%). Por tanto, la diferencia entre ser colista y tercero por la cola se cifra en este apartado en 1.790.000 euros. Una cantidad que en Segunda supone firmar a un par de buenos jugadores si ese dinero se dedicara, única y exclusivamente, a contratar futbolistas.

Sin embargo el Granada CF, que acumula once jornadas sin conocer la victoria, no va a tener fácil alcanzar la decimoctava posición. Se encuentra a once puntos del Cádiz, que es el único equipo de la zona baja con opciones reales de salvación pues los granadinistas y el Almería descenderán, y restan 24 puntos en juego. Los de Sandoval cuentan con 15 cifras por 14 el cuadro almeriense y eso, a nivel de euros supondría percibir 890.000 o 1.780.000 que en la segunda categoría del fútbol español dan para mucho.